​Yakham Mbaye est un journaliste qui a renié ses convictions d’avant, selon Fadel Barro

Accusé par Yaxam Mbaye d’être des « corrompus » et des « maîtres chanteurs », le mouvement « Y en a marre » a réagi. Interpellé par nos confrères de L’Observateur, Fadel Barro, coordonnateur du mouvement « Y ‘en a marre » dément les allégations du secrétaire d’Etat à la Communication. « C’est du divertissement et de la distraction. (…)Ce qu’il a dit n’est pas vrai, s’il a des preuves, il n’a qu’à les sortir », déclare-t-il.



Refusant de « rentrer des dans débats de bas étages », Fadel Barro, envoie cette phrase assassine à Yaxam Mbaye. « je ne réponds pas à Macledjo qui est libre de choisir son destin ». (Macledjo est le nom de ce journaliste décrit dans le livre d’Amadou Kourouma, « En attendant le vote des bêtes sauvages » qui, à un moment donné, a rencontré un despote et pensé que c’était son homme de destin. Il a alors renié ses convictions d’avant)