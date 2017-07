​Ziguinchor : le gouverneur de région a procédé ce jeudi, à la remise de dix ambulances médicalisées à la région médicale

Le Gouverneur de la région de Ziguinchor a procédé ce jeudi, à la remise des clés de 10 ambulances médicalisées à la région médicale, qui vont desservir les cinq districts que compte la région. Cet appui logistique vise à améliorer les évacuations sanitaires.



Le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de la Santé et de l’Action sociale, vient de doter les structures sanitaires de la région médicale de Ziguinchor, de dix ambulances médicalisées. Les clés de ces véhicules ont été remises aux responsables des structures bénéficiaires par le Gouverneur de région, Djedj Diouf.



Ce don s’inscrit dans la politique de renforcement des moyens d’évacuation sanitaire visant l’amélioration du transfert des malades. Avant de remettre ces ambulances aux hôpitaux, et autres postes de santé, le chef de l’exécutif régional a indiqué qu’elles permettront de relever les défis de qualité et surtout, de participer à l’amélioration de l’offre de soins. Il s’agit d’une dotation de l’Etat par le biais du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ce sont des ambulances médicalisées de type tout terrain.



"Ces dix ambulances seront une réponse efficace aux problèmes d’évacuations des malades dans la zone", s’est félicité le gouverneur Guédj Diouf, après avoir remis les clefs aux bénéficiaires. Il a cependant instruit les responsables des structures bénéficiant de cet appui logistique, de veiller au fonctionnement optimal des ambulances.



Ces 10 ambulances ont été orientées dans les cinq districts identifiés dans les trois départements. Médiègue, Mandina Daff, Mpack, Séléky, Diatock, Kafountine, Cap-Skrring et Ziguinchor sont les localités de la région qui ont reçu ces ambulances médicalisées au grand bonheur des populations.



L’Etat du Sénégal, grâce à l’appui des Partenaires techniques et financiers, a réussi à doter beaucoup de structures de santé du pays, notamment celles les plus reculées, d’ambulances pour faciliter l’évacuation des malades vers les centres de santé de référence.



Amady Khalilou Diémé