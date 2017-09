( 05 Photos ) Nafisaer Ndiaye: Une bombe qui a envahi la Rts1

Jeudi 21 Septembre 2017

Que serait la télévision nationale sans cette superbe animatrice, chroniqueuse ? A en croire Senepeople, C’est elle qui donne de la vie aux émissions, de la couleur aux plateaux télé et du sex-appeal aux interviews. Intelligente, perspicace, drôle et belle à la fois, Nafisaer fait le bonheur des téléspectateurs Sénégalais et fait grimper l’audience !