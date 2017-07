( 07 Photos ) Pourquoi Léna Gueye n’a pas assisté au baptême de la fille de Balla ? Elle ne voulait pas être sur les… Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juillet 2017 à 08:18 | | 5 commentaire(s)|

Le baptême de sa fille a fait le tour de la toile. Toute la presse nationale et sites web ont relaté en grande pompe, la naissance de la fille de Balla Gaye 2 qui porte le même nom que la mère de sa femme, Bouri Bathily.

Mais les radars de limametti.com ont observé un fait bizarre et pas des moindres . En effet, Léna Gueye, la deuxième épouse de Balla était la grande absente de la fête.

Pourquoi l’actrice de la série Mbettel n’était pas présente le jour du paptême? C’est la question que se posent beaucoup de fans de l'ex-Roi des arènes.

Limametti.com a fouiné auprès d’un proche, qui soutient que Léna n’était pas disponible le jour du baptême. Mais une autre source affirme le contraire. Elle nous fait savoir que la seconde épouse de Balla ne voulait pas être sur les lieux.

L’histoire du clash entre Boury, Soumboulou et Léna est encore fraîche dans les esprits. Mais quoi qu’il en soit, les deux femmes de Balla on intérêt à faire la paix pour le bonheur de toute la famille





limametti.com



