1 an ferme requis contre Fatou Ndao: Elle avait tué son mari pour une banale dispute sur le téléfilm "Wiri-Wiri"

Cette affaire avait les fait chous gras de la presse, il y a un an. Fatou Ndao, âgée de 35 ans, ménagère habitant à Touba Darou Tanzil, avait tué son mari à l’aide d’un couteau, suite à une banale dispute.





Tout est parti d’un échange de propos aigres-doux autour du téléfilm "Wiiri Wiiri". Comme à son habitude, rapportait "L’Observateur", après avoir regardé le film, la dame est partie rejoindre son mari pour lui rapporter le comportement de Jojo vis-à-vis de « sa femme », Soumboulou : "Vraiment Jojo est le mari idéal que toute femme au foyer rêve d’avoir à ses côtés. La manière dont elle cajole sa femme, Soumboulou, est unique en son genre et appréciée de tous".



Assane Guèye s’est senti visé et aurait balancé à son épouse: "de la manière dont tu me racontes Jojo, il ne te reste qu’à aller coucher avec lui. Vas-y, tu peux le faire". Une dispute éclate, le mari reçoit un coup de couteau à la figure. Selon la dame, son mari l’a poursuivie et lui a donné un autre coup. Elle ramasse alors un couteau qu’elle plante dans le bas-ventre de son mari.



Assane Guèye s’affale et commence à se vider de son sang. Devant la barre hier, la dame a encore évoqué la légitime défense pour justifier son crime. "Quand il m'a poursuivie hors de la chambre, j'ai vu un couteau de cuisine que j'ai utilisé pour me défendre. Je ne me suis même pas rendue compte que je lui ai planté dans le cœur. C'est lorsque j'ai été conduite à la police alors baignant dans son sang que j'ai su que je venais de tuer mon mari, le père de mon unique enfant de trois ans. Avant de me battre cette nuit , il m'a traitée de p... ainsi que ma famille", a-t-elle raconté. Cette version a été battue en brèche par la mère et la cousine de la victime. Toutes les deux ont soutenu avoir vu la dame Ndao poursuivre son mari qui cherchait à s'enfermer dans une chambre.



Le ministère public a qualifié l'affaire de "regrettable accident" et requis un an ferme contre l'accusée. Elle sera fixée sur son sort le 16 mai prochain.



