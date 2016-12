1 milliard de Fcfa en médicaments et drogues saisis en 2016 Cette année, la douane a bien saisi une quantité importante de médicaments frauduleux et de la drogue. Toutefois, des efforts restent à faire pour lutter contre ce mal

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Décembre 2016 à 09:39 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal est devenu une plaque tournante de la drogue. Affirmation du Colonel Abdou Rahmane Ba. Il précise que « rien que pour l’année 2016, le Sénégal a fait une saisie d’une valeur de 19 980 860 de francs Cfa sur les drogues comme la métaphétamine et une valeur de 17 000 000 de Fcfa pour les autres drogues », déclare un site sénégalais. Cette année a été particulièrement prolifique en termes de saisis.



Concernant la circulation des médicaments frauduleux, on estime que plus de 20% des médicaments qui rentrent au Sénégal sont contrefaits pour une valeur d’un milliard. Ce qui représente un grand danger pour les populations exposées.



Avec le problème lié au terrorisme au Mali et au Nigéria, les armes circulent de plus en plus. C’est pourquoi le Colonel Ba exige plus de vigilance. Pour lutter contre tous ces fléaux, la douane sénégalaise a monté des embuscades dans toutes les régions du pays mais aussi 7 régions douanières



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook