10 anecdotes méconnues sur l’iPhone

L’iPhone constitue le téléphone à l’origine de cette nouvelle donne, de ce nouveau paradigme de notre économie. Apple fut à l’origine de ce que l’on a appelé les smartphones qui ont été déclinés dans toutes les marques. Que l’on aime ou que l’on déteste, l’iPhone reste un appareil unique, hors du commun qui a révolutionné notre quotidien en nous permettant d’aller sur internet, de prendre des photos, de les envoyer, de répondre à ses mails, tout cela rien qu’avec un seul appareil. Ce fut le début de l’ère connectée et du monde connectif qui n’a eu de cesse que de prendre davantage de place dans nos vies.



1. L’iPhone n’était pas le premier téléphone d’Apple :

En 2005, Apple avait tenté de s’insérer dans le marché de la téléphonie en faisant un téléphone avec Motorola. Ce premier téléphone permettait de se connecter à l’Itunes Music Store pour acheter des chansons. Il n’était alors possible de télécharger que 100 chansons dans son téléphone, mais pour l’époque c’était déjà une prouesse technologique. Ce premier modèle n’a fait que convaincre Apple de produire lui-même son téléphone.



2. Steve jobs était contre l’Apple Store au départ

L’argent généré par l’Apple Store est de 60 milliards de dollars depuis son lancement. Il faut dire que cela a failli ne pas être possible compte tenu du fait que le fondateur d’Apple, Steve Jobs, n’était pas pour mettre en place l’Apple Store au départ. Il a fallu l’aide de Phil Schiller et d’Arthur Levinson pour qu’il change d’avis. Surtout que l’Apple Store et les appareils qui y sont rattachés permettent aux utilisateurs d’avoir accès par exemple aux jeux de Casino pour iPhone.



3. Depuis début 2014, il se vend 535 000 iPhone par jour dans le monde

Cela paraît énorme, mais c’est la réalité. Depuis 2007, cela fait en tout environ 130 millions d’unités vendues.



4. Apple avait déjà créé un écran tactile

C’était un téléphone large et gros qui incluait aussi un écran tactile en 1983. Il fallait l’utiliser avec un stylet et l’écran n’avait qu’une seule couleur.



5. Du verre plutôt que du plastique :



À l’origine, l’iPhone devait avoir un écran en plastique plutôt qu’en verre, mais l’écran en verre est beaucoup plus classieux et appréciable tant tactilement qu’esthétiquement une fois en main. Voilà pourquoi, la réelle difficulté fut de trouver un verre solide et qui se raye difficilement. Le bon matériau a été trouvé et désormais, il n’y a aucun souci pour la solidité des écrans (quand on ne les fait pas tomber).



6. L’iPad était à la base la priorité d’Apple :

L’iPad (la tablette tactile développée par Apple) était la priorité avant l’iPhone. Mais Steve Jobs avait un souci pour trouver une ligne marketing crédible pour vendre la tablette. Il trouvait plus aisément vendable un téléphone tactile plutôt qu’une tablette.



7. L’iPhone a pu faire d’excellentes photos grâce au capteur Sony :

Les photos prises par l’iPhone ont véritablement commencé à être impressionnantes à partir de l’iPhone 4, car le capteur photo était de grande qualité. En fait, ils ont installé des capteurs photo Sony de très haute technologie et qui sont les plus performants du secteur.









8. L’iPhone a failli ne pas s’appeler iPhone

En effet quand le nom iPhone commença à apparaître, certains ont remarqué que ce nom était déjà déposé par Cisco. Apple décida de lancer le nom « iPhone » sans avoir demandé quoi que ce soit à Cisco. Cisco attaqua en justice et un accord commun mit fin au litige. L’appellation iOS émanait aussi de Cisco, mais un accord préalable fut mis en place.



9. Les familles des personnes travaillant sur le projet de l’iPhone durent dire « au revoir à leurs familles » :



Concrètement, peu de temps avant la présentation au public et de la commercialisation de l’iPhone, Steve Jobs expliqua à toutes les personnes qui travaillaient sur ce projet de rentrer à leur domicile et de dire « au revoir » à leurs familles jusqu’à la commercialisation. En effet, le but de pour Steve Jobs était que les salariés, cadres soient 100 % mobilisés sur leur projet et donnent tout pour permettre à Apple de faire un beau lancement mondial de son produit.



10. La 1re démo de l’iPhone était très risquée (en 2007)



Ce moment-là fut risqué pour Steve Jobs, car les fichiers musicaux et clips pouvaient être lus, mais pas en intégralité, ce qui aurait pu poser des soucis. Au moment de la présentation, il était encore impossible d’envoyer des mails. Steve Jobs n’a pas failli et a su tenir le cap pendant la présentation.



source WEB