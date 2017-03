Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 10 célébrités américaines populaires qui vivent avec de graves maladies: PHOTOS Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mars 2017 à 23:56 | | 0 commentaire(s)|

Certaines de vos célébrités préférées que ce soit les chanteurs, les acteurs ou encore les athlètes et les stars de télé-réalité connues et adulées par tous et valant des millions de dollars, ne sont pas tout à fait bien, côté santé.

La plupart du temps, certaines personnes supposent et vont même jusqu’à penser que leurs célébrités préférées sont des super-humains, ou mieux encore des extra-terrestres venant de Mars ou Jupiter.

Mais en réalité, ces célébrités ne sont que des êtres humains comme vous, et elles font face à divers types de maladies comme le diabète, l’épilepsie en passant par la leucémie ou même le virus du VIH-sida tant redouté.

10. Kim Kardashian (Psoriasis)



Non, même Kim Kardashian, l’une des stars de télé-réalité les plus populaires, n’est pas parfaite.

Elle est atteinte de psoriasis, une maladie inflammatoire de la peau. Elle se caractérise généralement par l’apparition d’épaisses plaques de peau qui desquament (qui se détachent sous formes « d’écailles » blanches). La star n’aime pas parler de son mal ; elle est même parvenue à cacher son état dermatologique.

9. Tom Hanks (Diabète)

De son vrai nom Thomas Jeffrey Hanks, cet acteur est connu et adoré par de nombreuses personnes à travers le monde.

Mais même avec une valeur nette de 350 millions de dollars, cette célébrité souffre du diabète de type 2, à l’image de millions d’autres Américains.

8. Halle Berry (Diabète)

Qui n’aime pas Halle Berry? L’actrice et ancien modèle est populaire pour avoir réussi à porter des cheveux courts, maniables, et sexy. Elle est aimée par de nombreuses personnes mais souffre également de diabète.

7. Lil Wayne (épilepsie)

La star du rap américain, Lil Wayne, de son vrai nom, Dwayne Michael Carter Jr, auteur des chansons populaires telles que « Lollipop », « Mr. Carter », « A Milli », « 6 Foot 7 Foot » et d’autres, souffre de l’épilepsie. Il est parfois pris de crises sévères. Il en a parlé publiquement quand l’occasion s’est présentée.

6. Kareem Abdul-Jabbar (Leucémie)

Une autre légende des Lakers, six fois champion de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar, est connue par les fans de basket-ball à travers le monde entier.

Abdul-Jabbar est aussi un acteur et auteur best-seller, mais peu sont ceux qui savent qu’il souffre de leucémie.

5. Selena Gomez (Lupus)

La chanteuse et actrice populaire, Selena Gomez, vit avec le lupus qui est un ulcère rongeant. Une maladie tuberculeuse de la peau.

4. Nick Cannon (Lupus)



L’acteur, rappeur, comédien, animateur, entrepreneur, Nick Cannon, a une longue liste d’activités professionnelles. Y a-t-il quelque chose que ce monsieur ne puisse pas faire? Et pourtant, malgré ses nombreuses affaires, cet homme traîne un lupus.

3. Magic Johnson (VIH)

Bien que cette ancienne légende du basket-ball ait été adulée pour sa capacité unique à jouer dans toutes les positions, son apparente intouchabilité sur le parquet ne pouvait pas l’empêcher de contracter le VIH.

Depuis qu’il a été testé séropositif, Magic est devenu un défenseur majeur pour le dépistage du VIH et un grand acteur dans les efforts pour trouver un remède.

2. Missy Elliot (Graves Basedow )

Bien que la plupart des gens se souviennent de Missy Elliot pour son Hit single de 2004 « 1,2 Step », peu de gens sont conscients du fait que Missy souffre de Basedow, une maladie auto-immune qui provoque l’hyperthyroïdie.

1. Charlie Cheen (VIH)

L’acteur Charlie Sheen a annoncé le 17 novembre 2015 qu’il est séropositif. L’acteur a annoncé qu’il avait été diagnostiqué environ quatre ans plus tôt affirmant que ces trois lettres sont dures à accepter.



afrk.mag







