10 commentaires horribles de Trump sur les femmes

1- SUR MEGYN KELLY:

Lors d'un débat républicain, Trump a traité de «bimbo» la modératrice et présentatrice sur la chaîne FOX News Megyn Kelly. Lors d'une entrevue à CNN, il a accusé Kelly de l'avoir «attaqué» lors du débat parce qu'elle avait ses menstruations en disant qu'on pouvait voir du sang qui sortait des yeux, du sang sortir de son... où que ce soit».



2- SUR ARIANNA HUFFINGTON:

Trump a critiqué la cofondatrice et l’éditeur en chef du site Huffington Post sur son apparence et son divorce en disant: «(Elle) n'est pas attirante, ni dedans ni dehors. Je comprends totalement pourquoi son ancien mari l'a quittée pour un homme, il a pris une bonne décision.»







3- SUR CARLY FIORINA:

Dans une entrevue au magazine Rolling Stone en septembre 2015, Trump a dit de l’ancienne PDG de Hewlett Packard: «Vous avez vu cette tête, qui voterait pour ça ? Pouvez-vous imaginer que ce soit la tête de notre prochain président?»



4- SUR HILLARY CLINTON:

En avril 2015, il attaque la candidate démocrate sur les infidélités de son mari et ses compétences politiques en disant: «si (elle) ne peut pas satisfaire son mari, qu'est-ce qui lui fait penser qu'elle pourra satisfaire l'Amérique?».



5- SUR SA FILLE IVANKA:



Lors de l’émission The View en mars 2006, il a dit: «Si Ivanka n'était pas ma fille, je sortirais probablement avec elle».



6- SUR ROSIE O’DONNELL:

Lors d’une entrevue à Entertainment Tonight, le milliardaire a parlé de l’animatrice de télévision Rosie O’Donnell en ces termes peu élogieux : «Rosie O’Donnell est dégoûtante, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Si je dirigeais (son émission), je la virerais. Je regarderais bien ce visage gros et laid et je dirais: "Rosie, t’es virée"».



7- SUR LES PARTICIPANTES DE L’ÉMISSION THE APPRENTICE:





Dans son livre Comment devenir riche paru en 2004, Trump assure que toutes les participantes de son émission de télé-réalité ont succombé à son charme: «Toutes les femmes dans The Apprentice ont flirté avec moi, consciemment ou inconsciemment. Il fallait s’y attendre».



8- SUR LES AGRESSIONS SEXUELLES DANS L’ARMÉE:

Selon une étude parue en 2013, il y aurait eu 26 000 agressions sexuelles dans l’armée qui n’ont pas été rapportées. Trump y va alors de son analyse personnelle: «26 000 agressions non rapportées contre seulement 238 condamnations. À quoi pensaient ces génies en mettant des hommes et des femmes ensemble?»



9- SUR LES FEMMES JOURNALISTES:





Dans une entrevue au magazine Esquire en 1991 Trump a dit: «Peu importe ce qu’elles écrivent, en autant qu’elles aient un beau derrière» (It doesn't really matter what (they) write as long as you've got a young and beautiful piece of a**).»



10- SUR LES FEMMES QUI AVORTENT:

Interrogé au sujet de ses positions sur l'avortement sur la chaîne MSNBC en mars 2016, à la question «Est-ce que les femmes qui avortent devraient être punies?», il répond: «Oui, elles doivent être punies. L'avortement doit être interdit».