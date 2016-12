10 moyens faciles de reconnaître les menteurs

Les gens mentent tout le temps, mais il est plus ou moins difficile de déterminer quand quelqu’un vous ment. Savez-vous reconnaître les signes qui montrent que quelqu’un vous ment? Certains signes sont évidents tandis que d’autres sont plus subliminaux, mais il y a des façons d’attraper quelqu’un qui ment, vous avez juste besoin de savoir lesquelles. Voici quelques moyens simples pour reconnaître les menteurs et attraper les mensonges.

1. Le regard

Si une personne ne vous regarde pas dans les yeux, a le regard fuyant et regarde un peu partout sauf dans vos yeux, alors qu’habituellement elle n’a aucune difficulté à vous fixer, posez-vous des questions. D’autres personnes au contraire, vous fixeront de manière délibérée en pensant que ce qu’ils diront sera plus crédible s’ils vous fixent. 2. Un langage corporel inhabituel

Les menteurs bougent souvent, se détournent de la personne à qui ils parlent, clignotent rapidement des yeux, sourient moins et ils changent le ton de leur voix. Ils peuvent croiser les bras ce qui est un signe d’être « fermé » ou d’essayer de ne pas révéler trop d’informations. Parfois les gens s’agitent trop quand ils mentent. 3. Trop de détails

Les menteurs fournissent de nombreux détails sans qu’on leur demande. Ils pensent qu’en embellissant leur histoire, celle-ci sera plus crédible. Quand vous demandez à quelqu’un où il était et qu’il vous répond : « Je suis allé au dépanneur acheter des œufs et du lait, j’ai failli acheter de la sauce tomate, j’ai feuilleté un magazine à potins et j’ai croisé un gros chien épeurant … », c’est peut-être un peu trop de détails pour une question bien simple. Souvent, donner trop de détails est une façon de camoufler la réalité. Plus l’histoire est élaborée, plus il est probable qu’elle soit fabriquée de toutes pièces. 4. Une personne qui dit un mensonge sera sur la défensive

Ils feront tout pour détourner votre attention loin d’eux et se mettront en colère si vous vous avez des doutes sur leur innocence. Les gens qui disent la vérité ont tendance à faire l’inverse. Cela deviendra évident pour vous quand vous essaierez d’avoir une conversation avec une personne et que celle-ci essaiera de changer de sujet ou d’orienter la conversation dans une direction différente. 5. La cohérence

Est-ce que l’histoire de votre interlocuteur est cohérente? Logique? Même si la personne devant nous parle avec assurance et précision, si ce qu’il dit n’a pas de sens, ne vous demandez pas si c’est vous qui interprétez mal ! Ancien agent du FBI, J.J. Newberry raconte avoir interrogé un témoin d’une scène de crime. Quand elle a entendu des coups de feu, elle a affirmé ne pas avoir regardé dans la direction du suspect et avoir pris la fuite. Elle n’aurait donc pas vu le suspect. L’agent ne l’a pas cru. « Elle a entendu des coups de feu, mais n’aurait pas regardé d’où ça venait? (…) C’est pourtant une réaction normale et instinctive de se retourner quand une personne entend un bruit », précise-t-il. Il avait effectivement raison. Elle mentait et avait vu le tireur, puis s’était enfuie. Demandez au menteur de répéter son histoire. Si elle est fabriquée, il peut être très difficile pour lui de se rappeler de tous les détails qu’il vous a donnés la première fois. La personne sera certainement mal à l’aise et s’inquiétera de ce qu’elle vous dira quand vous lui demanderez de redonner les détails de la première fois. 6. La question inattendue

« Près de 4% des gens sont des menteurs accomplis qui s’en tirent très bien », dit J.J. Newberry. Mais il faut savoir les repérer et les surprendre. La clé: on pose une question inattendue, qui saura les dérouter. Mais il faut bien réfléchir à la question ! Ce qui implique qu’il faut bien écouter l’histoire, même si elle est fausse. 7. Certaines personnes transpirent plus quand elles mentent. La mesure de la transpiration est un marqueur du détecteur de mensonges, mais on ne peut pas se fier uniquement à cette indication si une personne est en train de mentir. Certaines personnes transpirent plus quand elles sont nerveuses ou timides. La transpiration ainsi que le rougissement, les tremblements et la difficulté à avaler peuvent clairement mieux indiquer si quelqu’un vous ment. 8. Le changement de comportement

Lorsque quelqu’un ment, il a tendance à changer de comportement. Ainsi, quelqu’un qui est généralement calme, deviendra nerveux en mentant, et vice versa. Il faut donc prendre le temps de se demander si la personne garde un comportement habituel ou si quelque chose a changé. Si l’attitude est bien différente de la normale, c’est qu’il y a anguille sous roche. 9. Les fausses émotions

Aussi bon menteur qu’on peut être, il est presque impossible de démontrer sincèrement des vraies émotions à travers un mensonge. Ainsi, un sourire forcé se verra tout de suite. Même chose pour quelqu’un qui se met en colère ou qui est faussement triste. Si ces émotions ne sont pas réellement ressenties, ça paraitra. 10. Les micro-expressions

Si la personne en train de mentir semble contente, pour un très court moment, elle laissera voir sa véritable émotion. Il s’agit d’un quart de seconde. Difficile donc de s’en apercevoir. Selon une étude, 99% des gens ont été incapables de déceler cette émotion cachée. Certaines personnes ont tendance à sentir si quelqu’un ment, et c’est généralement parce qu’elles voient une micro-expression. La micro-expression est rapide, mais selon les pros, en une petite heure, on peut apprendre à détecter cette fraction de seconde bien significative La plupart du temps il est facile de dire quand quelqu’un vous ment parce que vous le sentez et vous savez que la personne n’est pas honnête à cent pour cent avec vous. Si vous commencez à regarder de plus près le comportement et les mouvements de la personne, vous commencerez à remarquer des choses beaucoup plus facilement. Les menteurs sont faciles à repérer lorsque vous suivez quelques règles principales et que vous commencez à mieux observer la personne à qui vous parlez.





