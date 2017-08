Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 10 personnalités qui ont marqué les Législatives : Mahammed Boun Abdallah Dionne ravit la vedette à Wade et Khalifa Sall Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Août 2017 à 17:25 | | 0 commentaire(s)|

Les élections législatives du 30 juillet, officiellement remportées par la coalition Benno Bokk Yakaar qui héritera ainsi de 125 sièges sur 165, ont mis en lumière de nombreuses personnalités politiques.



Certains candidats ont révélé une facette jusque-là méconnue de leur personnalité, d’autres se sont affirmés ou réaffirmés et quelques inconnus au bataillon se sont faits connaître.



A la suite de la proclamation officielle des résultats par le Conseil Constitutionnel, voici une sélection de 10 figures qui, prises à l'échelle nationale, ont particulièrement marqué la rédaction d'Intelligences magazine (www.intelligences.info) durant ce scrutin.



Mahammed Dionne, la grande révélation



Sans conteste, le Premier ministre a été la grande révélation du scrutin. D’aucuns avaient parié sur le fait que son profil de technocrate ne lui permettrait pas de prospérer dans ce nouveau costume très politique de tête de liste de la coalition au pouvoir.



L’homme de confiance du Président Macky Sall s’est pourtant révélé en redoutable politicien ayant mené une campagne efficace tout en préservant, dans l’ensemble, la cohésion dans son camp. Une vraie métamorphose qui le positionne désormais comme le 2e homme fort de l’APR. Mission accomplie avec une victoire de BBY qui renouvelle ainsi sa majorité à l’Assemblée.



Me Abdoulaye Wade, le retour du patriarche



Son retour a été marquant et personne n’oubliera la foule en liesse qui l’a accueilli à l’aéroport. Malgré son âge et son départ du pouvoir il y a cinq ans, ces législatives ont démontré que le Président Wade est encore très présent dans le cœur de beaucoup de Sénégalais.



Malgré la victoire écrasante de Benno en nombre de sièges obtenus, dans les rangs de l’opposition, l’unanimité a fini de se faire autour d’une opinion : si l’ancien président n’avait pas pris part à cette campagne, le résultat aurait été pire.



Le groupe parlementaire assuré et les militants et sympathisants galvanisés tout au long de la campagne, sont autant de motifs de satisfaction pour le pape du Sopi, qui aura donc été un des visages les plus marquants de cette campagne.



Khalifa Sall, l’élu de Rebeuss



L'absent le plus présent de cette campagne est bien sur le maire de Dakar. Il a certainement dû être très ému du fond de sa cellule, de constater le score très honorable que ses militants lui ont offert pendant cette campagne.



Ayant été désigné tête de liste de l’autre grande coalition de l’opposition, Mankoo Taxawu Senegaal, malgré son incarcération, sa liste termine troisième au plan national et revendique toujours la victoire à Dakar, avec un recours déposé devant la Cour suprême. Aujourd’hui, se pose la question des implications juridiques de son nouveau statut de député.



Ousmane Sonko, de l’ombre à la lumière



Pour une première, Ousmane Sonko, qui a disposé de moins de moyens financiers que nombre de ses adversaires, a fait un très beau début. Son score au niveau de la diaspora, est impressionnant dans la mesure où sa coalition Ndawi Askanwi est arrivée première au Canada ! L’ancien inspecteur des impôts le dit lui-même : il est passé du statut de lanceur d’alerte, aux yeux de beaucoup de Sénégalais, à celui de réelle force politique.



Ses scores notamment dans l’agglomération dakaroise, dans le Sud du pays et dans la diaspora, ont été encourageants pour un premier essai.



Le leader du parti Pasteef et de la coalition Ndawi Askan Wi qui a promis de consacrer 2/3 de son salaire de député à des œuvres caritatives, veut maintenant s’atteler à « construire une machine électorale », en prévision des prochaines échéances.



En devançant beaucoup de leaders politiques qui semblaient plus populaires que lui, Ousmane Sonko pourrait bien continuer à surprendre ainsi car il n'entend pas baisser les bras !



El Hadj Sall, le cheval gagnant



Son parti, le PUR, qui s’est présenté seul à ce scrutin, est arrivé quatrième, créant ainsi la plus grande surprise de ces législatives. La formation politique, créée il y a 20 ans par le guide religieux Serigne Moustapha Sy, participait pour la première fois à des élections législatives, après avoir gelé pendant plusieurs années, leurs activités.



Elle a ainsi mis à profit une assise sociale construite durant deux décennies et a obtenu trois députés. La tête de liste, M. Sall, rejette l’étiquette de « mouvement religieux », que certains ont fini de coller au parti qu’il dirige.



Mary Teuw Niane, l’homme du consensus



Dans un contexte très difficile où d’aucuns s’inquiétaient de voir des divisions prendre le dessus, Mary Teuw Niane, coordonnateur départemental du comité électoral de Saint Louis, en fin mathématicien, a incontestablement été l’architecte de la victoire de Benno Bokk Yakaar à Saint-Louis pour avoir su faire de preuve de grandeur dans une période très sensible.



En privilégiant l’unité, il a structuré le département en cinq comités électoraux et adopté comme ligne de conduite, l’impératif de dépasser les quotients individuels des personnes pour donner la latitude au Président de réaliser son programme.



D’ailleurs, son centre de vote, l’Ecole Serigne Babacar Gueye, aura permis à BBY d’y récolter plus de 63% des votes, soit le meilleur score de la commune de Saint- Louis. Grâce à son engagement, Mary Teuw Niane a démontré que son leadership à Saint Louis était incontournable pour l’APR.



D’ailleurs, le meeting de remerciement qu’il a organisé à l’intention des électeurs a mobilisé énormément de militants, au point où certains disent que la campagne de 2019 a déjà été lancée à Saint-Louis !



Moustapha Guirassy, le lion de Kédougou



L’ancien ministre de la Communication d’Abdoulaye Wade s’était mis, ces derniers temps, en retrait de la vie politique. Investi dans le département de Kédougou par la coalition Kaddu Askan wi dirigée par Abdoulaye Baldé, il a réussi un beau come-back.



En effet, le fondateur de l’Institut Africain de Management a remporté l’unique siège en jeu dans la localité devant les trois grandes coalitions Benno Bokk Yakaar, Wattu Senegaal et Mankoo Taxawu Senegaal. La question qui se pose aujourd’hui : restera-t-il fidèle à l’opposition ou rejoindra-t-il un gouvernement d’ouverture ?



Amadou Ba, le patron de Dakar



Tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar à Dakar, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan est donné vainqueur à Dakar, malgré les contestations de Mankoo Taxawu Senegaal.



Toutefois, malgré les efforts de quatre ministres, Médina a décidé de rester fidèle à son maire Bamba Fall. Force est de constater cependant, que pour un novice en politique, Amadou Bâ n’a pas lésiné sur les moyens et, est parvenu à s’imposer à l’APR comme une force politique grâce au soutien entre autres, de quelques figures du régime de Macky Sall comme Yakham Mbaye, Abdoulaye Diouf Sarr ou encore Alioune Ndoye.



Me Aïssata Tall Sall, elle a osé l’avenir



A l’issue des législatives, la Présidente du mouvement « Osez l’Avenir » est sortie vainqueur dans la commune de Podor, en remportant les 6 centres de vote. Au total, elle y aura obtenu plus de voix que Wattu Senegaal et Benno Bokk Yakaar.



Même si elle a perdu le département, ayant eu en face d’elle un regroupement de ténors de BBY à l’instar de Racine Sy, ou encore Abdoulaye Daouda Diallo, Mansour Elimane Kane, Cheikh Oumar Anne etc., elle a le mérite d’avoir osé se lancer et surtout, d’avoir su s’imposer.



Comme en 2014, elle a gagné de justesse mais la commune lui est restée fidèle. Grâce aussi à un score très honorable à Thilogne, la lionne de Podor conserve son siège en étant élue sur la liste nationale.



Augustin Tine, Fandène attitude



Le maire de Fandène, responsable de la section APR et coordinateur du comité électoral de Benno Bokk Yakaar dans le département de Thiès, a dirigé la manœuvre contre Idrissa Seck, le président du Conseil départemental, lors de ces législatives.



La stratégie de l’inamovible ministre des Forces Armées dans les gouvernements successifs du Président Macky Sall, aura donc porté ses fruits. Elle consistait à faire le maximum de voix dans les localités du département autres que Thiès commune, qui reste un bastion imprenable du président du parti Rewmi.



Dans des propos relayés par le journal Le Soleil, le ministre attribuait cette victoire aux « instructions données par le président Macky Sall, consistant à impliquer toutes les personnes ressources et les maires des communes du département », avant de se projeter sur la prochaine présidentielle. « Cette nette progression de Benno Bokk Yakaar fait que Thiès, à coup sûr, sera à notre portée en 2019 », a-t-il déclaré.



Source la rédaction d'Intelligences magazine





