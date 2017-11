10 signes qui prouvent que votre pilule ne vous convient pas

Des saignements en dehors des règles

Appelés aussi "spotting", les saignements en dehors des règles surviennent généralement lors des premiers mois de la prise de la pilule. S'ils persistent au-delà, parlez-en à votre gynéco. Il vous prescrira une autre pilule, plus fortement dosée. À noter, le contraceptif reste efficace malgré les saignements.



Des nausées matinales

La pilule contraceptive modifie le climat hormonal. Les femmes la prenant le matin, font parfois état de nausées. Selon une étude de l'université Brown, prendre la pilule le soir aiderait à limiter ces nausées.



La poitrine douloureuse

Des seins lourds, une poitrine douloureuse font également partie des effets secondaires les plus fréquents (plus de 10% des femmes prenant une pilule utilisant un progestatif seul). Si les douleurs persistent, votre médecin pourra vous prescrire une autre pilule avec un dosage différent.



Le retour de l'acné

Alors que de nombreuses femmes prennent la pilule pour traiter leur acné, certaines pilules combinées ont tendance à aggraver ou accentuer l'acné. Pour limiter les effets secondaires, votre gynéco devra tenir compte de votre profil (oestrogénique ou progestatif) et de la nature du progestatif de la pilule.



Une prise de poids

De nombreuses pilules mentionnent cet effet secondaire sur leur notice. Toutefois, le lien entre prise de poids et pilule contraceptive n'a pas été clairement établi. Le contraceptif est notamment suspecté de développer l'appétit. Si au bout de 3 mois, vous constatez une prise de poids, parlez-en à votre médecin.



Des migraines

La survenue de migraine sous pilule contraceptive incite souvent les femmes à l'arrêter ou à la changer. Certaines pilules favoriseraient plus que d'autres les crises de migraine. Si vous êtes sujette aux maux de tête, faites-en part à votre gynéco lors de la prescription de votre contraceptif.



Une baisse de la libido

Une libido en berne peut être liée à votre pilule même si pour l'heure, les études sont encore divergentes. C'est le mécanisme même de la pilule qui bloque la fabrication de testostérone (impliquée dans le désir sexuel), qui serait en cause. Ne subissez pas cette baisse de libido, demandez une autre pilule.



Des sautes d'humeur

Si votre cycle influence votre humeur, votre pilule contraceptive aussi. Selon certaines études, entre 4% et 10% des femmes sous contraception hormonale constatent des changements d'humeur. Constat identique lors d'un essai pour une pilule contraceptive masculine, essai qui a été arrêté...



Crise d'angoisse, déprime et dépression

Certaines femmes se disent plus déprimées sous pilule, un sentiment que viennent confirmer certaines études (Depression as a side effect of the contraceptive pill), dont les résultats prouvent que les femmes prenant une pilule contraceptive combinée souffrent plus de dépression que les autres.



Des jambes lourdes

Des jambes gonflées et une sensation de lourdeur peuvent être causées par votre pilule contraceptive. Parlez-en rapidement à votre gynécologue. Si vous utilisez une contraception oestroprogestative, il vous prescrira une pilule progestative ou vous conseillera le stérilet.







