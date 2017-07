Tous les moyens sont bons pour faire sortir de prison l'édile de la capitale en prison depuis le 8 mars dernier, dans l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Les "Yaye Fall" de Khalifa, ces amazones qui avaient dribblé les services de sécurité en bloquant le boulevard de la République le mois dernier, sont en passe de lancer une autre initiative qui risque de faire mouche. Parallèlement à la quête de ses amis pour rassembler la caution, les amazones vont lancer demain samedi, un mouvement : "1000 jeunes pour libérer Khalifa Sall".



Le lancement est prévu samedi à 15 heures à l’hôtel de ville de Dakar. Le mouvement est porté par Khady Dia Sarr, directrice de Dakar Municipal Finance Program, en compagnie de nombreuses autres personnalités, qui ont la particularité de n'avoir jamais adhéré à un parti de politique.



Formée à l'école américaine, Khady Dia Sarr s'est également révélée dans le dossier de l'emprunt obligatoire de la ville de Dakar. Elle compte avec ses amies regrouper mille jeunes pour sillonner le pays et porter la bonne parole afin que les uns et les autres puissent voter la liste dirigée par Khalifa Sall. Et par voie de conséquence, dit-elle, lever l'injustice subie par le maire de Dakar.



Les "Yaye Sall" de Khalifa Sall comptent étendre le mouvement dans les 45 départements du Sénégal, en fédérant les jeunes et les femmes pour les inciter à adhérer au combat pour la libération de Khalifa Sall.





L'As