11 Septembre : les tours jumelles auraient été détruites par une « explosion contrôlée »

C’est une nouvelle théorie sur le 11 septembre qui n’est pas aussi fumeuse que les premières, car cette spéculation compare les buildings détruits par une explosion contrôlée et ceux qui ne l’ont pas été. Et les résultats ont conclu que les tours jumelles ont bel et bien été détruites par une « explosion bien contrôlée ». C’est ce que révèle d’une vidéo en anglais que Leral.net a consultée pour vous. Selon cette vidéo, l’explosion contrôlée, c’est la seule explication pour la chute verticale des Twin Towers.

Massène DIOP Leral.net