11 acteurs de football dont Salif Diao en quête de solutions pour un football sénégalais performant

Il s’agit de 11 acteurs du football sénégalais dont l’ancien international Salif Diao et l’ancien entraîneur adjoint de l’équipe nationale A, Abdoulaye Sarr qui vont porter ce combat. Face à la presse ce vendredi 26 mai à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, Salif Diao et Cie ont soulevé les maux du football sénégalais avant de se fixer l’objectif d’aller chercher des solutions.



Selon les membres de ce nouveau comité, cette association est mise en place afin d’arrêter les critiques à tort ou à raison et apporter des solutions en impliquant tous les acteurs du football partout à travers le Sénégal.



« Apporter des solutions, c’est la raison qui a motivé la création de ce groupe de 11 acteurs de sport roi. Il est bon de critiquer mais il faut aussi apporter des solutions ».



Mais malheureusement pour ces acteurs, « au Sénégal on passe plus de temps à critiquer qu’à apporter des solutions. Nous voulons amener un élan positif autour du football et que les acteurs qui ont vraiment envie que le foot aille de l’avant, se prononcent et qu’ils viennent apporter des solutions qui nous aiderons à aller vers l’essentiel, c’est-à-dire à la réussite de notre football », renseigne leur l’ancien international sénégalais Salif Diao.



Pour Abbdoulaye Sarr, "l’objectif de ce comité est de rencontrer tous les acteurs du foot partout au Sénégal qui peuvent apporter des éclaircissements et donner à tous ces gens de pouvoir s’exprimer".



Lui emboîtant le pas, Me Pape Samba Bitèye, ancien gardien de but soutient que «nous sommes tous des Sénégalais et on a le droit de s’exprimer de donner une idée et peut être que la lumière nous viendra au fin fond du Sénégal ».



Ce comité compte sillonner tout le pays pendant quatre semaines et à l’issue de cette tournée, un candidat sera choisi pour dérouler le plan défini par les acteurs. Sur cette question, Salif Diao a précisé: « on n'a aucun candidat pour le moment, a l’issue de notre tournée nous allons définir un profil qui sera établi par les Sénégalais, par les acteurs du foot sénégalais qui diront voilà le profil idéal pour dérouler ce programme qu’on leur a remis et dans quatre semaines, on se prononcera ».