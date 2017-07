11 milliards de bénéfice réalisés par la mine d’or de Sabadola

11 milliards, c’est le bénéfice de l’exercice de 2014-2015 que la société Teranga Gold Capital qui exploite la mine d’or de Sabadola, a réalisé. Alors qu’une seconde mine sera exploitée à Mako, près de Kédougou, l’or sénégalais, se révèle de plus en plus rentable.



La production aurifère du Sénégal a atteint 6,588 tonnes en 2014, selon les derniers chiffres compilés dans le World Mining Data 2016, rapport annuel réalisé par le World Mining Congress. Elle est assurée essentiellement par Sabodala Gold, qui produit en moyenne 210 000 onces d’or par an (environ 6 tonnes), depuis 2012.



