12 choses auxquelles aucun homme ne peut résister Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Septembre 2017 à 12:50

Il est bien connu que la femme est censée représenter la beauté, la sensualité, la délicatesse et la douceur, et ce, quel que soit le domaine. Cependant, saviez-vous qu’il existe certains éléments qui rendraient fou même l’homme le moins réceptif du monde ? Voici donc 12 choses qui feront fondre n’importe quel homme !

1- Quand une femme se mord légèrement la lèvre Ça reste un geste sensuel qui peut vous faire avoir des idées derrière la tête.

2- Beau teint (naturel) Il n’y a rien de mieux qu’être au bras d’une belle jeune femme, encore plus si elle a un sublime teint naturel.

3- Cheveux naturels Eh oui ! Les cheveux restent un grand atout pour une femme, surtout si elle sait les mettre en valeur.

4- Quand sa copine porte sa chemise Après une très bonne et peut-être longue nuit, voir sa copine dans sa chemise, il n’y a rien de plus plaisant pour un homme.

5- Confiance en soi Une femme qui sait ce qu’elle vaut, et qui en plus, a confiance en elle, peut faire succomber bon nombre de personnes.

6- Savoir utiliser des talons Porter des talons est une chose mais savoir les utiliser convenablement en est une autre, qui peut s’avérer très séduisante.

7- Voix sensuelle Une chose qui est universelle, les hommes préfèrent tous une petite voix de princesse à celle d’un ogre affamé. Alors faites-y attention !

8- Lèvres pulpeuses Bien sûr qu’une femme qui a de belles lèvres bien charnues est toujours plus attirante qu’une femme qui a des lignes à la place. Ne dit-on pas que les meilleurs baisers sont ceux qu’on peut sentir ?

9- Maquillage assez naturel Le naturel ? Il n’y a rien de plus attrayant, surtout si vous savez vous mettre en valeur sans en faire une tonne. Le contraire pourrait être interprété comme un manque de confiance en soi. Méfiez-vous donc, chères dames !

10- Sens d’humour Une femme avec qui on n’arrête pas de se taper des fous rires c’est tellement mieux que quelqu’un avec qui on s’ennuie, surtout si c’est elle qui vous fait rire.

11- Qu’elle porte des lunettes En effet, avoir des lunettes peut être quelque chose de très séduisant chez certaines femmes. Ça peut donner une petite chose en plus.

12- Qu’elle ait de la prestance Une femme qui a de la prestance, du charisme, dégage quelque chose, est toujours plus attirante et séduisante qu’une femme « banale ».





