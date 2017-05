129e édition du Pèlerinage Marial de Popenguine : L’Etat prend les devants pour la bonne tenue de l"événement

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo a présidé, ce mercredi 24 mai, la réunion nationale consacrée aux préparatifs du pèlerinage Marial de Popenguine dans les locaux de son département.



Au sortir de la réunion, le ministre de l’intérieur a fait le point sur le respect des engagements pris par les différents services pour la bonne tenue de la manifestation.



« Nous avons tous vécu avec satisfaction les engagements que ceux-là qui sont préposés à la réalisation, ont tous pris. Nous attendons la tenue de la manifestation qui a ses particularités mais surtout, ses difficultés parce que c’est une manifestation qui se tient en dehors des populations et qui nécessite beaucoup d’efforts.



En plus, elle réunit beaucoup de jeunes, ce qui pose des questions de sécurité et de santé. Nous sommes particulièrement regardants sur la tenue de cette manifestation. Comme j’ai eu à le dire, nous ne serons satisfaits qu’à l’issue de cette manifestation et pas avant. C’est vrai que c’est rassurant, maintenant on va surveiller pour qu’on ne soit pas surpris le jour de la manifestation. Et nous travaillons pour que tous les engagements pris, soient respectés », a déclaré le ministre de l’intérieur.



Concernant la politique de la modernisation de cités religieuses, notamment Popenguine, Abdoulaye Daouda Diallo d’ajouter : « le président de la République, Macky Sall s’est engagé à moderniser les cités religieuses de Popenguine et cela, en fonction de la maquette qui lui sera délivrée par l’autorité religieuse et là, dès que c’est disponible, les équipes vont procéder à la réalisation de ce projet ».



Pour rappel, la 129e édition du pèlerinage marial de Popenguine sera célébrée du 4 au 5 juin autour du thème ‘’ Marie, mère et éducatrice : modèle pour nos familles et nos communautés’



Landing DIEDHIOU, Leral.net