( 13 Photos ) Concours de robotique au Sénégal: Des lycéens du Sénégal, de la … Rédigé par leral.net le Samedi 20 Mai 2017 à 23:17 | | 0 commentaire(s)|

Concours de robotique au Sénégal: Des lycéens du Sénégal, de la Gambie et du Mali en lice (images)

Les lycéens et lycéennes choisis pour ce concours ont tous confectionné des robots. Des centaines de pièces ont été assemblés, programmés selon un cahier des charges précis

pour élaborer ces robots. Voici les robots construits par les collégiens:

BBC/ARWA BARKALLAH Voici des robots construits par des lycéens et lycéennes.

BBC/ARWA BARKALLAH Des centaines de pièces ont été assemblés, programmés selon un cahier des charges précis pour élaborer ces robots. Voici les robots construits par les collégiens.

BBC/ARWA BARKALLAH Pour les collégiens de Gorée et leur coach…Objectif: victoire !

BBC/ARWA BARKALLAH La victoire des collégiennes de l’école Mariama Ba de Gorée est entre les mains de Binta

BBC/ARWA BARKALLAH Le parc est l’endroit où les robots doivent s’affronter. Il ‘agit de poser le plus de plots possibles sur les poteaux.

BBC/ARWA BARKALLAH Dernières instructions du coach avant l’épreuve des collégiens où il s’agit d’agripper des cubes et de les poser sur des carrées de couleurs correspondants à ces cubes.

BBC/ARWA BARKALLAH Une équipe de Gambie est venue participer au concours. D’autres élèves ont fait le chemin depuis Bamako, au Mali.

BBC/ARWA BARKALLAH Le robot gambien n’est pas allé jusqu’en finale.

BBC/ARWA BARKALLAH Les aspirants officiers de l’armée du Sénégal sont également participé au concours

BBC /ARWA BARKALLAH Les jeunes filles de Gorée sont inquiètes: leur robots présentaient des lacunes dans la programmation, ce matin-là. Pourtant tout était parfaits lors des répétitions.

BBC/ ARWA BARKALLAH Visages fermés les jeunes filles de Gorée sont inquiètes et pessimistes. Elles ont peur de perdre le concours.

BBC/ ARWA BARKALLAH C’est l’heure de la présentation du robot pour les jeunes filles. c’est Ndèye Coumba qui prend la parole

BBC/ARWA BARKALLAH Le robot des lycéennes vainqueur du Prix de l’innovation. Les élèves du collège-lycée Mariama Ba de Gorée ont imaginé une machine pour aider à l’extraction de matières premières.

BBC/ARWA BARKALLAH Ndèye Coumba, Binta, Thika Kebe, Rokhaya Cissé étaient inquiètes pour leur robots ce matin, mais repartent avec le premier prix !

BBC/ARWA BARKALLAH Les lauréats des trois catégories sont le Senegalese American Bilingual School, l’école Mariama Ba et le collège de Saint Louis. Partager À propos de ‘partager’

Accueil Envoyer à un ami Partager