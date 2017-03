Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 13 photos : Laolu Senbanjo, l’artiste yoruba qui a séduit Beyonce Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mars 2017 à 14:04 | | 0 commentaire(s)| EN IMAGES. Lepointafrique : Le Nigérian a le vent en poupe grâce à sa participation au nouvel opus de Beyoncé. Depuis, il engrange de prestigieuses collaborations.



Laolu Senbanjo est à l'origine du bodypainting visible dans le clip Apathy , le quatrième titre de l’album Lemonade de la diva de la pop, Beyoncé. Établi à Brooklyn, l'artiste peint des corps, mais aussi des tableaux, des murs, des vêtements, des guitares ou encore des chaussures. Rien ne l'arrête puisque son mantra est que « tout peut être peint ». Ce touche-à-tout est également musicien, chanteur de son groupe The Afromysterics Band et acteur dans la websérie Assorted Meat , qui narre le quotidien de trois Nigérians à New York. Partisan de l'afro-futurisme, l'originalité de son œuvre puisée dans l'héritage des Yorubas lui vaut rapidement la reconnaissance au sein de l’underground new-yorkais. Né à Ilorin, capitale de l'État de Kwara à l'ouest du Nigeria, il suit d'abord les traces de son père en devenant avocat spécialisé dans le droit des enfants et des femmes. Mais sa passion pour l'art et la musique est bien trop forte : il quitte alors le pays pour vivre son rêve.

Artiste engagé, Laolu Senbanjo n’hésite pas à promouvoir dans ses œuvres la culture africaine et les grandes figures du continent, mais aussi la justice sociale, le féminisme et la protection des enfants. Il a commencé sa carrière artistique en 2006 en dessinant des formes ethniques blanches ou colorées, combinant des lignes et des courbes, qu'il surnomme depuis 2007 Afromysterics. Ces motifs s’inspirent de ceux des rituels yorubas, un groupe ethnique présent sur la rive droite du fleuve Niger et dont il est issu. Présent sur les réseaux sociaux, il partage avec ses followers les bonnes nouvelles, comme la collaboration avec l’équipementier Nike sur une collection de tee-shirts et de sneakers en mars dernier : « Il faut créer son destin, ayanmo en yoruba. Just do it ! » Le Nigérian a ainsi customisé à sa façon de nombreux modèles de la marque au cours de la journée annuelle Air Max, pour le plus grand plaisir des fans. Puis ce fut au tour du géant américain du fitness de luxe Equinox d'annoncer un partenariat avec l’artiste. L'engouement pour Laolu Senbanjo ne fait que commencer.





