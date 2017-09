(13 photos ) Tabaski 2017: Le Président Macky SALL à la Grande Mosquée de Dakar

Le President Macky Sall a prié à la grande Mosquée de Dakar où l'Imam Ratib Elhadji Moussa Samb a invité les musulmans à vivre avec les valeurs de l'Islam. Une commemoration dans un esprit de partage et de solidarité.

Le President Macky Sall, a, lui, lancé un appel à la classe politique et à toutes les forces vives de la nation, pour un dialogue national. Un dialogue ouvert à tous, pour discuter aussi des questions de société, ce qui permettra de ne plus celebrer deux tabaski ou deux korité.