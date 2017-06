130 bourses offertes par Paris à des doctorants chercheurs, professionnels de l’administration et des bacheliers d’excellence sénégalais

(APS) - Le gouvernement français a offert cette année 130 bourses d’études à des doctorants chercheurs, des professionnels de l’administration et des bacheliers d’excellence sénégalais, a annoncé, mercredi, l’ambassadeur de France à Dakar, Christophe Bigot.



‘’Chaque année, c’est près de 130 lauréats qui bénéficient, à des titres divers, de différents types de bourses proposées par le Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France à Dakar’’, a dit M. Bigot.



Il s’exprimait lors d’une rencontre avec les boursiers sénégalais du gouvernement français de l’année 2017 à la résidence de France à Dakar.



Selon le diplomate français, la majorité des bourses s’adressent à des doctorants et visent à développer la coopération entre les deux pays en matière de recherches scientifiques.



Ces doctorants vont aussi constituer ‘’un vivier d’enseignants-chercheurs qui seront capables de répondre aux défis de l’explosion du système universitaire sénégalais, qui va connaître dans les années à venir un afflux considérable d’étudiants’’, a-t-il indiqué.



‘’D’autres bourses ont un objet différent. Elles ont pour rôle de renforcer les compétences professionnelles des bénéficiaires, qu’il s’agisse de fonctionnaires, de représentants de la société civile, d’artistes ou de créateurs’’, a-t-il expliqué.



Pour une autre catégorie de bourses, il s’agit de récompenser ‘’l’excellence des parcours d’études et leur titulaire’’, a-t-il souligné. ‘’C’est le cas des bourses Eiffel qui concernent le niveau master et doctorat’’, a-t-il précisé, rappelant que, cette année, un étudiant sénégalais de l’Ecole supérieure polytechnique de Dakar est bénéficiaire de cette bourse.



L’ambassadeur de France a aussi fait savoir que des ‘’bourses excellence-major sont mises en œuvre par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger’’. Celles-ci ‘’concernent le niveau baccalauréat’’ et deux lauréats sénégalais, élèves au lycée français Jean Mermoz (Dakar), en bénéficient pour une durée de cinq’’, a-t-il signalé.



D’après M. Bigot, ‘’ce dispositif de bourses est un levier fondamental de la coopération française et contribue à la promotion et à la qualité de l’enseignement français et à son ouverture’’. Il va permettre de renforcer le lien entre le Sénégal et la France et ‘’offre aux plus méritants la possibilité d’acquérir des connaissances nouvelles, mais aussi de s’immerger dans une culture différente’’.



‘’Chaque année, la France accueille près de 310 000 nouveaux étudiants étrangers’’, a rappelé Christophe Bigot, qui assure que son pays fait des ‘’progrès sensibles’’ pour une meilleure intégration de ces derniers.



‘’Un titre de séjour pluriannuel est délivré après un an de séjour en France, de même que le passeport talent qui facilite l’entrée et le séjour en France pour des personnes ayant des profils correspondant aux besoins de l’économie- artistes, sportifs, jeunes diplômés’’, a-t-il détaillé.



Le directeur de la coopération technique, Papa Birama Thiam, s’est réjoui de la qualité de la coopération bilatérale entre les deux pays qui, selon lui, met en priorité tout ce qui est politique de développement des ressources humaines sénégalaises.



‘’Pour ceux qui sont sur le départ, vous partez pour revenir. Si la France vous soutient, ce n’est pas pour que vous restiez, mais pour que vous reveniez soutenir le développement économique de votre pays’’, a-t-il rappelé.

