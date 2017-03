132,6 Milliards investis dans le secteur éducatif entre 2012 et 2016 En prélude du Comité régional de développement (CRD) de Kaffrine, le ministre de l'Education nationale a inauguré le premier Bloc scientifique et technique (BST) de cette région. A cette occasion, Serigne Mbaye Thiam a révélé qu'entre 2012 et 2016, 132,645 milliards de francs Cfa ont été investis dans le secteur éducatif.

La révélation est de taille. Elle a été faite, hier, par le ministre de l'Education nationale qui, dans le cadre des activités de son département, inaugurait le premier Bloc scientifique et technique (BST) de la région de Kaffrine. D'après Serigne Mbaye Thiam, entre 2012 e 2016, il a été investi au total, dans le secteur, 132,645 milliards de francs Cfa dont 7,12 milliards dans la région de Kaffrine.



Il a également souligné 11,2 milliards ont été investis pour la promotion de l'enseignement des Sciences et des Mathématiques dans le système éducatif. A côté de ces investissements, poursuit M. Thiam, le ministère, dans le cadre du Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence (PAQUET) réalise des infrastructures scolaires pour la promotion de l'accès à une éducation de qualité dans toutes les régions.



Le coût de la construction et de l'équipement du BST de Kaffrine est estimé à plus de 300 millions. Auparavant, Serigne Mbaye Thiam a parcouru la région pour visiter des établissements scolaires où des réalisations ont été faites. Il a commencé par le lycée de Birkilane où 5 salles de classe ont été construites pour un montant de 50 millions. Son proviseur, Joseph Napolo, malgré les efforts consentis par l'Etat , en a profité pour exposer d'autres doléances qui sont relatives à la construction d'une salle informatique et un appui en tables-bancs.



Le ministre a visité le lycée Babacar Cobar Ndao de Kaffrine. Il a apprécié la verdure et la propreté qui donnaient un panorama assez particulier à cet établissement qui compte 1881 élèves dont 935 filles. Le proviseur Yaye Kandia Konaté d'exposer ses doléances à sa tutelle. Lesquelles sont entre autres, la construction d'une bibliothèque et d'une salle informatique. En réponse, Serigne Mbaye Thiam a annoncé la construction d'un bloc pédagogique et de 8 salles de classes. "L'appel d'offres est en cours et les travaux pourront démarrer au mois de mai", rassure-t-il, sous les applaudissements des élèves.



