1362 km de routes, 36 km d’autoroutes, 7,2 km de ponts et 2117 Km de pistes réalisées entre 2012 et 2016

Entre 2012 et 2016, en matière d’infrastructures, 1362 km de routes ont été réalisés pour un montant de 492,5 milliards, 36 km d’autoroutes pour 188 milliards, 7,2 km de ponts (12 ponts) pour 12 milliards et 2117 Km de pistes pour 18,6 milliards (compte non tenu des pistes réalisées par le PUDC, le PAPIL, le PNDL et le PPDC).



C’est ce que contient un document officiel qu’a consulté Leral.net.



L’année 2016 a aussi été une année d’inauguration avec l’autoroute à péage Diamniadio-AIBD-SINDIA (35 km), l’échangeur de l’Emergence, la troisième section de la Voie de Dégagement Nord, la Route des Grandes Niayes entre Rufisque-BayakhNotto-Diogo-Lompoul.



Sans publier les projets récemment achevés ou en cours notamment: • la route Keur Waly Ndiaye-Passy-Sokone, le pont de Kédougou, le tronçon Tamba-Dialocoto, l’axe Touba-Dahra et la route Dinguiraye-Nioro- Keur Ayib à la frontière avec la Gambie.



On peut noter aussi la réalisation de la VDN II CICES Golf ; • les ponts de Foundiougne et de la transgambienne. D’ailleurs, le tronçon Fatick-Kaolack sera livré avant la fin du premier semestre 2017.



L’Etat a également pris toutes les dispositions pour le démarrage • de la route Sédhiou-Marsassoum (Boucle du Boudier), Kédougou-Salémata, • de la dorsale de l’île à Morphile, Dabo-Médina-YoroFoulah, Bambey-Baba Garage (projets pour lesquels les financements sont bouclés).



Il est aussi question de la réhabilitation de la Nationale 2, entre NdioumOurossogui-Bakel ; • de la Nationale 1 entre Tambacounda et Bakel et de la Nationale 7, entre Dialocoto et Mako.



Par ailleurs, les travaux autoroutiers Diamniadio-Thiès et Ila Touba se poursuivent dans de bonnes conditions et permettront de construire 186 km d’autoroutes entre 2012 et 2019.



Les études sont aussi en cours pour d’autres projets autoroutiers d’envergure, à savoir : Mbour – Fatick – Kaolack (120 km) et la côtière Dakar - Saint-Louis.



