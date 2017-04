137e appel de Seydina Limamou Laye: Une sécurité exclusive lors de cette manifestation

En prélude à la 137e édition de l’appel de Seydina Limamou Laye, une réunion entre le comité d’organisation de l’événement et les services de l’Etat s’est tenue hier au ministère de l’intérieur.



L’objectif de cette rencontre était de voir « comment préparer dans les meilleures conditions cette 137e édition ». Appuyant le discours de Mouhamadou Lamine Laye, porte-parole des layènes, qui a fustigé le terrorisme et l’insécurité dans laquelle ce phénomène plonge le monde actuel, le ministre Daouda Diallo a déclaré que « dans ce genre de manifestation, la sécurité devient majeure et nous mettrons les efforts qu’il faut sur la sécurisation du lieu et de l’environnement ».



Seulement, a-t-il ajouté, « la sécurité n’est pas juste du ressort du ministre de l’Intérieur ; il faudrait aussi l’assentiment des populations ». Promettant que les forces de l’ordre veilleront tout le long du déroulement de l’événement, le ministre de l’Intérieur a témoigné qu’il n’y avait pas de « difficultés majeures pour la prochaine édition de cet appel ». Une pensée partagée par Babacar Fall, secrétaire du groupement central des dahiras layènes, qui a estimé que la plupart des demandes du comité d’organisation de la manifestation a été pris en charge par les services étatiques.



Selon ce dernier, la « difficulté majeure et récurrente que l’appel rencontre souvent, est le problème de communication ». En effet, d’après le secrétaire, la Sonatel « devait faire plus d’effort pour que tous ses services fonctionnent lors de la manifestation ».



La tribune