13e Législature : Moustapha Niasse annonce des sanctions pour "les députés absentéistes"

Des mesures pratiques destinées à mettre fin à l’absentéisme des députés vont être proposées par une Commission ad hoc de l’Assemblée nationale, a révélé ce jeudi, le président de l’Assemblée nationale



Moustapha Niasse qui a dénoncé l’absence des députés aux travaux de l’Assemblée nationale, a invité ses collègues à réduire cette marge.



« C’est un mal qui a existé et nous voulons y mettre fin. Ces absences, de manière évidente, portent préjudice au fonctionnement de l’institution avec comme conséquences, que les députés les plus assidus fassent le travail à la place des absents ; ce n’est pas juste. Chacun doit travailler parce que nous portons une mission que nous a confiée le peuple », a-t-il fait savoir.



Selon lui, cette question de l’absentéisme peut trouver sa solution à travers une autodiscipline vigoureuse, « si le député accepte de se soumettre volontairement à ce que doit lui dicter sa propre conscience, en termes de devoir vis-à-vis de l’institution ».



Parallèlement, prévient-il, « une commission ad hoc va être proposée, tel que prévu par les textes, qui prend en charge la question de l’absentéisme des députés. Elle proposera des mesures pratiques destinées à mettre fin à ce phénomène, sans violence inutile et sans faiblesse coupable ».



Landing Jef Diédhiou, leral.net