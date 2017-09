13e Législature : Moustapha Niasse invite ses collègues "à assumer des ruptures et des innovations"

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Septembre 2017 à 19:00

Moustapha Niasse qui rempile pour 5 ans à la présidence de l’Assemblée nationale, a invité ce jeudi, ses collègues députés à réfléchir de façon responsable autour des ruptures et des innovations pour permettre à cette 13e Législature de porter sur ses épaules, avec conscience et lucidité, toutes les missions que le peuple leur a confiées à l’issue de ces élections législatives du 30 juillet 2017.



« Je vous invite tous les uns et les autres à consacrer une réflexion responsable et de niveau élever aux défis que nous avons à partir de maintenant à relever. Oui, ces défis qui sont comme des voies de vade mecum et la feuille de route directrice des actions que nous devons mener, des programmes que nous devons entreprendre, des actes que nous devons poser, des ruptures et des innovations à assumer pour permettre à l’Assemblée nationale de porter sur ses épaules, vaillamment, fièrement et efficacement, avec conscience et lucidité, toutes les missions que le peuple nous a confiées à l’issue de ces élections législatives du 30 juillet 2017.



Cette législature, la treizième, nous devons la rendre ambitieuse, organisée coordonnée, partagée, concertée pour faire face aux responsabilités qui vont être les nôtres, à savoir une production législative de qualité, un contrôle effectif de l’activité gouvernementale et le contrôle des politiques publiques », a lancé Moutapha Niasse à l’endroit de ses collègues.



A en croire le Président de l’Assemblée nationale, la représentation du peuple dans toutes ses actions et dans ses droits légitimes, se doit de relever tous les défis.



A ce titre, explique-t-il, « le vote de chaque année de loi de finance initiale qui s’appelle le budget et aussi au cours de l’exécution de ce budget dans le temps qui suit des lois de finance rectificatives chaque fois que le besoin se fait sentir, doit être minutieusement examiné ».



Ainsi, il invite tous les collègues députés « à s’armer de manière constante, de cet esprit de responsabilité qui fait la force d’une nation ».



« Chers collègues, l’esprit de responsabilité intègre la volonté et la capacité de comprendre et la capacité de gérer la complexité de toute situation, la diversité des acteurs, leur droit, leur liberté, leurs prérogatives et leurs obligations. Il est permis d’être optimiste si nous prenons en compte la composition de l’Assemblée nationale, qui réunit une grande diversité d’origine des députés quant à leurs options politique, idéologique, culturelle, régionale, territoriale et historique », a soutenu Niasse.



Convaincu que la réussite de leur mission passe un esprit d’ouverture et de dialogue, Moustapha Niasse Moutapha Niasse insiste : « Nous devons nous compléter les uns et les autres, parce que nul n’a le monopole de la vérité, nul n’a le monopole du savoir, nul n’a le monopole du pouvoir, nul n’a le monopole de l’intelligence, nous devons nous compléter les uns et les autres quel que soit le groupe auquel nous appartenons, pour atteindre des espaces de synthèse et d’harmonie dans le traitement de lois qui proviennent du gouvernement ou des propositions de loi qui seront présentées par des députés ».







Landing Jef DIEDHIOU, Leral.net

