15 mensonges que racontent les femmes quand elles sont prises en flagrant délit d'infidélité Rédigé par leral.net le Mardi 23 Mai 2017 à 11:25

1. Bébé, je suis désolée

Une fois qu’une femme est prise en train de tromper son partenaire, elle sera la première à présenter ses excuses. Quoi de plus normal? Même si elle sait que les excuses à ce moment-là ne sont pas pertinentes.

2. Ce n’était pas moi

Ne pas se reconnaître dans la scène que vous décrivez est la deuxième raison que les femmes infidèles utilisent pour se défendre. Même les photos de ses ébats ne seront pas suffisantes pour l’amener à reconnaître sa faute. Elle continuera de nier les faits et chercher à déplacer le problème.

3. C’est l’œuvre du diable

C’est toujours le diable, autant qu’Ève pourrait blâmer le serpent (diable) pour ses actions. Cette déclaration n’est pas toujours loin de toute personne prise en flagrant délit d’infidélité.

4. Je ne sais pas ce qui m’a prise

Elles essaient de se cacher sous le prétexte de « Je ne sais pas ce qui m’a prise », comme si elles avaient été ensorcelées ou hypnotisées.

5. Il est mon oncle

Le prétexte » c’est mon oncle » ou mon parent est couramment utilisé par les femmes accusées d’infidélité. Leurs partenaires d’infidélité deviennent soudainement leur oncle ou parent lointains, que vous n’avez jamais vu, ou entendu.

6. Il est juste un ami

Même lorsqu’elles sont prises dans une position douteuse avec un homme, certaines femmes prétendront toujours que cet amant est juste un ami.

7-Ce n’est pas ce que tu penses

Imaginez une femme « prise en situation irrégulière » avec un autre homme. Sa réponse: ce n’est pas ce que vous pensez.

8. Je ne le connais même pas

Cette déclaration est sûrement le contraire, car il n’est pas possible de tricher avec quelqu’un que vous ne connaissez pas.

9. C’était un accident

Cela ne peut être qu’un accident, car elle a été prise la main dans le sac. La plupart des femmes admettront que, c’était un accident lorsqu’elles savent qu’il n’y a aucun moyen de sortir de la situation.

10. Il m’a forcé

Quand l’excuse de l’accident ne peut tenir, l’autre argument souvent utilisé est la violence. Ces femmes prétendent avoir été forcées ou menacées par l’amant pour coucher avec lui.





11. C’est ta faute; Tu n’étais pas là pour moi

Si vous êtes très souvent absent, cette absence servira de prétexte à la femme pour justifier son infidélité. Elles savent tellement s’y prendre qu’elles finissent par devenir innocentes, et à vous coller la responsabilité.

12. Je t’aime toujours, il n’est personne pour moi

Ca frole le dédain. Coucher avec une personne et prétendre qu’il ne représente rien pour vous est incroyable. les femmes dans ces situations choisiront des arguments qui s’ils ne vous convainquent pas, auront l’avantage de semer le doute dans votre esprit.

13. Ne me fais-tu pas confiance

« Bébé, tu ne me fais pas confiance? », la confiance certes, mais elle n’exclut pas le contrôle, dit l’adage.

14. Merci de me donner une autre chance

Solliciter une seconde chance fait partie des arguments d’une femme infidèle. « bébé donne moi une deuxième chance, je ne vais plus recommencer. Bien des fois, l’homme est amené à donner une troisième, une quatrième, ou encore une « dernière chance ».

15-Parce que tu ne me trompes pas aussi?

« Je te trompe parce que tu me trompes » brandissent certaines femmes qui ne peuvent nier leur infidélité. Pour elles, l’infidélité de l’homme est une porte ouverte pour elles. Et elles n’hésitent pas à se s’en servir.



Source AFRIKMAG





