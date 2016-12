1,5 milliards pour 650 projets financés par l’ANPEJ L’Etat, à travers l’agence nationale de l’emploi des jeunes, a mis à la disposition des jeunes un financement additionnel de trois milliards de f CFA. 650 projets sont financés à hauteur d’1 milliards de f CFA, et au moins 2500 emplois sont attendus.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Décembre 2016 à 09:44

En plus de 400 projets déjà financés, l’agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ), quelque 650 jeunes porteurs de projets ont reçu, mardi à Dakar, des financements d’un montant de 1, 5 milliard de francs CFA de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ).



La remise de ces financements a eu lieu sous la présidence du ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne, Mame Mbaye Niang.



‘’Cette cérémonie traduit la volonté du président de poser des actes majeurs en faveur de la lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes’’, a dit Mame Mbaye Niang.



Il a rappelé que la création d’emplois reste, ‘’particulièrement pour les jeunes, un défi pour notre époque […]’’. De ce fait, ‘’il est nécessaire de promouvoir l’entreprenariat des jeunes, en encourageant sa culture […] dans tous les domaines’’, a-t-il ajouté.



Il a souligné que c’est ce qui a motivé la décision du président de la République de mettre à la disposition de l’ANPEJ, des ressources additionnelles de 3 milliards de francs Cfa, avec la perspective de création d’au moins 2.500 emplois directs.



‘’Il convient de rassurer que l’installation progressive de ces jeunes se fera dans un environnement économique sans cesse rendu attractif par un ensemble de réformes portées par le gouvernement’’, a-t-il précisé.



Il a relevé que l’’’enveloppe additionnelle consentie par le chef de l’Etat vient s’ajouter au montant d’un milliard de FCFA libéré par l’ANPEJ durant l’année 2016 pour le financement de 400 projets ayant permis la création de 1300 emplois en 2016’’. Il a exhorté les jeunes bénéficiaires à exploiter toutes les opportunités qui leur sont offertes.



Le président de l’Association des handicapés du Sénégal, Yatma Fall, a relevé que de jeunes handicapés font partie des bénéficiaires des financements de l’ANPEJ. Il a souligné que la politique du chef de l’Etat vise à ‘’lutter contre l’injustice et les inégalités sociales’’



Pour la directrice de Oumou Informatique, Fatou Seck encense les jeunes de pouvoir fixer des objectifs et de se donner les moyens pour y parvenir. Selon elle, la réussite n’a pas de secret, seul un travail constant t’aide à atteindre les objectifs fixés.



Thierno Malick Ndiaye



