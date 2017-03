17e AG du Meds: Quand Mbagnick Diop chante ses réalisations Dans le cadre de l’obligation de résultats et de comptes-rendus, le Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS) a tenu sa 17e session de son assemblée Générale, ce samedi, en présence du ministre du Travail Mansour Sy. En effet,cette rencontre permettra de présenter un rapport d’activités annuelles et de renouvellement du bureau exécutif national et du Conseil d’Administration sans oublier l’équipe technique du président du Meds.

Selon le président du Meds Mbagnick Diop cette 17e assemblée Générale du Mouvement des entreprises du Sénégal revêt un caractère particulier, en ce qu’elle coïncide particulièrement avec une phase importante dans le processus de ms en œuvre du programme économique et social du gouvernement, le Plan Sénégal émergent.



En ce qui concerne le dialogue public-privé, le président du Meds a souligné une progression significative dans ce sens avec l’accompagnement du gouvernement qui outille le secteur privé dans le cadre de la transformation de l’économie du Sénégal. Il témoigne qu’ « à partir de ce moment, l’entreprise change de cap, elle s’inscrit de fait, dans la dynamique nouvelle d’organisation, en vue de pouvoir exploiter les grandes opportunités offertes par notre économie ».



L’année 2016 a été remarquable dans le cadre des activités du « Mouvement » car ce dernier a beaucoup bougé selon toujours le patron du Meds. « Durant l’année 2016 comme les années précédentes, le Mdes a initié et imposé des agrégats novateurs qui rendent compte de l’importance des entreprises qui le composent. Son dynamisme dans la contribution au développement économique et sociale est salué par tous. Ce dynamisme est la somme du labeur de ses membres et l’expression d’une commune volonté de faire de l’économie d’entreprise une réalité", affirme M. Diop.



A cela s’ajoute le rôle déterminant que joue le Meds sur le plan de l’enseignent supérieur, de l’emploi et de la formation des jeunes grâce à un ingénieux partenariat entre le patronat et l’Etat du Sénégal.



Venu présider cette cérémonie, le ministre du Travail, Mansour Sy a magnifié l’apport expressif du Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds) dans le développement de l’économie du pays. Il affirme que "cette rencontre est une opportunité pour rencontrer le monde de l’entreprise et recueillir les différents doléances". Il reconnait ensuite que « le gouvernement a le rôle de créer les conditions qui permettront l’émancipation et l’émergence des entreprises ».



«Le gouvernement reste à votre écoute et vigilant pour le renforcement du secteur privé », a conclu le ministre du travail.



Au cours de cette Assemblée générale, un rapport sera présenté. Ce rapport va intégrer naturellement les axes principaux de partenariat que le Meds a contractés avec d’autres organismes et institutions comme les structures internationales.



Cheikh Makhfou Diop

