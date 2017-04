17e journée Ligue 1: Génération foot conforte son fauteuil, statu quo au bas du classement La 17-e journée de la Ligue 1, qui a pris fin lundi, a été marquée par la poursuite de la dynamique de victoires du leader Génération foot et le statu quo au bas du classement.

Génération foot a enregistré son onzième succès de la saison sur Mbour petite côte battue par 2 buts à 0. L’académie de football basée à Déni Biram Ndao totalise ainsi 37 points (+17), soit huit de plus que son dauphin, Guédiawaye FC.



L’équipe de la banlieue a concédé lundi un nul (1-1) devant l’AS Douanes. Avec un match de moins, Guédiawaye FC (29 points, +4) peut toujours espérer jouer le titre.



Le Jaaraf de Dakar a arrêté l’hémorragie en renouant avec la victoire (2-1) face au Ndiambour. Avec ce succès, l’équipe de la Médina prend la troisième place (28 points, +6). Niary Tally, victorieux de la Linguère (2-1), a profité de la défaite du Casa- sports face au Stade de Mbour (1-2) pour récupérer la quatrième place.



Le statu quo persiste au bas du classement où les insulaires de Gorée restent scotchés à la 14-e place.



-Voici les résultats enregistrés à l’issue de la 17-e journée :



Niary Tally-Linguère (1-0) ; Tengueth FC-USO (1-1) ; Génération foot-Mbour PC (2-0) ; Ndiambour-Jaraaf (1-2) ; Stade de Mbour-Casa sports (2-1) ; US Gorée-Diambars (0-0) ; Douanes-Guédiawaye FC (1-1).





APS

