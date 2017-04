1913 cas d’accidents du travail ont été signalés en 2016, selon Assane Soumaré, directeur général de la Caisse de Sécurité Sociale

En marge de la célébration du mois africain de la prévention à Saint-Louis, le directeur général de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS), Assane Soumaré a fait un important plaidoyer pour mettre un terme aux accidents de travail.



« Le nombre d’accidents enregistrés durant l’année 2016 est élevé. Cette activité est une occasion pour débattre des risques professionnels. La prévention est en premier ordre pour diminuer les accidents dans le travail. La politique de la prévention doit être internalisée au même titre que les autres politiques dans les entreprises. L’année dernière, 1913 cas d’accidents du travail ont été enregistrés. Ce qui constitue une préoccupation », affirme le dg de la CSS qui indique que la dimension « capital humain », est au centre de ses préoccupations.



« Elle est au centre de la réussite de toutes les politiques. On ne pas réussir le pari d’avoir une croissance forte, inclusive durable si on n’a pas des ressources humaines de qualité qui portent les projets de l’entreprise », souligne Assane Soumaré.



La directrice de la Prévention, Mme Marie Diallo, a salué la parfaite collaboration des autorités administratives de la région. A l’en croire, le mois africain de la prévention qui en est à sa 21e édition, est organisée au Sénégal dans un cadre de partenariat, entre les partenaires sociaux et les organisations de la société civile.



l’as