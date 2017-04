1ère coordination du Ps : Khalifa Ababacar Sall, élu nouveau secrétaire du MEES

Khalifa Ababacar a été officiellement installé en sa qualité de nouveau secrétaire du MEES



La première coordination des jeunes du Parti socialiste a officiellement installé Khalifa Sall dans ses fonctions de secrétaire nouvellement élu par le Mouvement des Élèves et Etudiants socialistes. A ne pas confondre avec l’autre Khalifa Ababacar Sall, maire de la ville de Dakar. Celui dont il s’agit ici, est un jeune étudiant de la ville de Dakar Plateau et qui, lors du renouvellement du bureau du MEES, a été choisi par ses autres camarades de la localité pour diriger ce mouvement de jeunes.



En effet, c’est à l’occasion de la rentrée politique de la première coordination des jeunes du Ps tenue dans l’enceinte de l’hôtel de ville Dakar-Plateau et en présence du Maire Alioune Ndoye, que ce jeune Khalifa Ababacar Sall a été mis sous les projecteurs.



Prenant la parole, le tout nouveau secrétaire du MEES a réaffirmé l’ancrage de son mouvement dans le Parti et ce, conformément aux orientations de son Secrétaire Général, Ousmane Tanor Dieng.



Landing DIEDHIOU, Leral.net