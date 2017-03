Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 20 astuces de cuisine hyper utiles auxquelles vous n'auriez jamais pensé ! Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2017 à 12:54 commentaire(s)|

Pleins de bonnes idées pour arrêter de se compliquer la vie en cuisine

Voici 20 trucs qui vont vous faciliter la vie au niveau de votre cuisine : espace de rangement, préparation ou nettoyage, ils n'auront plus aucun secret pour vous. La cuisine ne vous apparaîtra plus comme un lieu de tous les dangers !

Astuces de cuisine 1. Épépiner rapidement les légumes

source: boilbroil

Utilisez une cuillère à glace, ou à faire des billes de melon (selon la taille) ! Elle enlèvera facilement les graines de vos légumes. Vous pouvez également l'utiliser pour émincer les légumes et en faire une belle salade.

2. Enlever le surplus de graisse lors de la cuisson

source: iceshop

Si un plat que vous cuisinez devient subitement trop gras, vous pouvez facilement enlever a graisse en utilisant des glaçons et de l'essuie-tout. Enroulez les glaçons de la serviette et le froid va agir comme un aimant et congeler la graisse sur le tissu !

3. Utiliser le film alimentaire comme un chef

source: setin

Votre film alimentaire accroche et ne se déchire jamais comme vous le souhaiteriez? Gardez-le au frigo, comme les cuistots le font. Lorsque les aliments seront au contact du froid ils se détacheront plus facilement et le tour sera joué.

4. Éplucher les agrumes plus facilement

source: compostchallenge

Éplucher les mandarines ou les oranges est-il toujours une corvée? Vous avez peur de vous écailler le vernis (moi oui). Passez-les 20 secondes au micro-ondes et ce sera tout de suite plus facile.

5. Éplucher les œufs dur rapidement

source: redaersdigest

Ajoutez du soda ou du vinaigre dans l'eau bouillante des œufs. Les substances iront à l'intérieur de la coquille et permettront un épluchage super simple.

6. Obtenir plus de jus de vos agrumes

source: astucesdegrandmeres

Pour obtenir le maximum de jus de ces fruits, laissez-les reposer au frais, puis passez-les au micro-ondes pour environ 20 secondes.

7. Râper du fromage mou avec moins de difficulté

source: gojimag

Laissez-le au congélateur pendant une demi-heure avant de le râper. Il durcira et ne collera pas à la râpe. Il sera aussi plus facile à saupoudrer.

8. Couper des oignons sans pleurer

source: lespetitsplatsdeMélina

Encore une fois le congélateur va vous aider ! Posez-y vos oignons pendant 30 minutes avant de les couper. Gardez à l'esprit de ne faire ceci que si vous comptez les cuisinez à chaud, et non en salade : ils perdraient leur croquant.

9. Cuire des pâtes sans déborder

source: wiproo

Si vous ne voulez pas que l'eau déborde pendant que vous faîtes autre chose, posez une cuillère en bois sur le dessus de la casserole. Le bois empêchera l'eau de dépasser le bord de la casserole.

10. Faire rôtir un poulet entier

source: todaywecook

Lorsque vous faîtes rôtir un poulet (ou autre volaille), posez-le sur l'escalope, c'est à dire le blanc. Puisque c'est à cet endroit qu'il contient le plus de viande, plus il sera proche de la source de chaleur, plus vite il cuira dans son ensemble.

[pagebreak] 11. Moule à cupcakes

source: lasoupeaucaillou

Si vous n'avez pas de moules à cupcakes, utilisez du papier cuisson que vous plierez en cubes à la place. Cette méthode a l'avantage de créer des cupcakes orignaux, ce qui les rendra plus uniques.

12. Rendre les aliments micro-ondables meilleurs

source: pizzamatch

Lorsque vous faîtes chauffe rune pizza ou d'autres aliments qui vont de base au four, posez un verre d'eau à côté. L'humidité va empêcher que la pâte ne se ramollisse et préservera son croustillant !

13. Faire des œufs frits parfaits !

source: allthingsgraceful

Les œufs frits, -pour ceux qui se poserait la question- sont ces œufs comme au plat, mais dont le dessus est recouvert d'une couche de blanc, tout en conservant le jaune coulant. Mais il n'est vraiment pas simple de toujours parfaitement les faire. Astuce : cassez vos œufs comme si vous les faisiez au plat, mais au lieu d'y ajouter de l'huile, ajoutez-y un peu d'eau et posez votre poêle sur le feu.

Astuces de conservation 1. Conserver des herbes fraîches

source: lejardindescuriosités

Si vous congelez les herbes telles des glaçons, elles conserveront leurs vitamines. Essayez de les congelez avec de l'eau ou de l'huile d'olive.

2. Conserver des noix décortiquées

source: healthcorps

Congelez vos noix ouvertes pour conserver leurs nutriments, goûts et arômes. Placez-les dans des boites hermétiques ou pourquoi pas des sacs congélation. Attention elles doivent être crues et non transformées ou cuisinées !

Astuces de nettoyage 1. Nettoyer la rouille d'une poêle en fonte

source: dumieletdusel

Pour empêcher que la rouille ne persiste, au lieu d'utiliser un liquide vaisselle classique; utiliser du sel de table. Cette méthode permettra également de débarrasser la poêle des odeurs persistantes des épices utilisées pendant la cuisson

2. Débarrassez vos mains des odeurs

source: wikiHow

Pour enlever des odeurs persistantes type ail ou oignon de vos mains, utilisez du sel ou du citron. Frottez-les sur vos mains et rincez à l'eau.

3. Redonnez vie aux cuillères en bois

source: ariega

Souvent les cuillères en bois perdent leur aspect premier au fil du temps, et finissent même par avoir une odeur désagréable. Plus besoin de les jeter, faites-les bouillir dans de l'eau puis sécher au soleil.

4. Nettoyer les planches à découper en bois

source: bricobistro

Toujours sur le bois, frottez votre planche avec du gros sel et laissez reposer 15-20 minutes. Essuyez avec un demi-citron et sécher. Les odeurs auront assurément disparues.

5. Garder vos livres de recettes au propre

source: pinterest





Accueil Envoyer à un ami Partager