20 personnes qui auraient dû vérifier derrière eux avant de prendre un selfie.

Rédigé par Alain Lolade le 3 Juin 2017 à 16:23 | Lu 103 fois

Quand on prend un bon selfie, il est difficile de résister à la tentation de le publier sur le champ. Or, s'il faut tourner sa langue sept fois avant de parler, il vaut peut-être mieux regarder son selfie deux fois avant de le publier!



En effet, on n'est jamais trop prudent!