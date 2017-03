( 20 photos ) Journée Mondiale du théâtre: ces artistes-comédiens qui ont marqué l’histoire du Sénégal Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mars 2017 à 22:12 | | 0 commentaire(s)|

THIERNO NDIAYE DOSS alias Pierre Henry et Thioune dit GUELEWAR

Il fut un des plus remarquables des comédiens Sénégalais ces dernières années –





Lingeer Awa Sene Sarr Bis fut une

Grande pensionnaire du théâtre Sorano ces dernières années

Lamine N’diaye

Grand comédien du théâtre Sénégalais



Un des plus grands artistes comédiens de tous les temps au Sénégal

Feu Makhourédia Guèye incarna le rôle « de Chauffeur de Taxi »





Portrait d’Adama Diagne comédien et metteur en scène décédé en 2015



Amy Diakhaté alias Lingeer Ramata



Une des grandes comédiennes du théâtre Sorano disparue de manière dramatique dans le naufrage du joola

MARIE Augustine Diatta repose en paix



Josephine Zambo

Grande star du théâtre Sénégalais



Grand Abou Camara

Un des très grands et le plus aimé de tous les Comédiens du Sénégal par les Sénégalais

Jërëjëf Abou que Dieu t’accueille dans son paradis



Samba Wane ancien pensionnaire de Sorano

Dans GUELEWAR il incarna le rôle du Chef des Lamine sous le nom de Goor mack



Un des « 4 vieillards dans le vent »



Marie Madeleine Diallo

Journaliste Comédienne La grande dame du théâtre Saint Louisien



Bass Diakhaté

Grand personnage du théâtre populaire



FEU Malick NDIAYE

Comédien du théâtre populaire et acteur de cinéma



Celui qui, son seul passage dans les rues fait rire tout le monde

Sa présence est un excellent remède contre le stress

MOR BA est un pensionnaire du théâtre national Sorano



Monsieur Golbert Diagne

Animateur radio, journaliste

Grand comédien et directeur général de la Radio Teranga FM à Saint Louis



Le Tony national



Le langage change et monte de plusieurs crans s’il faut parler du talent de ce grand homme

Alors là, c’est le superlatif qui s’impose pour celui qui a toujours incarné le rôle de l’homme exemplaire aux valeurs conformes à la pudeur des gens de chez lui

Moustapha Diop est l’un des comédiens Sénégalais les plus talentueux de sa génération

Cher ami merci de nous avoir fait plaisir



