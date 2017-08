20 photos: Match Mbalaxman contre Rappeurs

Les artistes-rappeurs se sont opposés le temps d'un match de football, aux acteurs de la musique "mbalax" le vendredi 4 aout au Stade Alassane Djigo de Pikine... Un evénement rythmé par la présence des célébrités de la musique sénégalaise; tel que Waly SECK, auteur du but égalisateur après celui de Birane Ndour pour les mbalaxman. Deux but partout. One lyrics et Nit Doff sont les auteurs des 2 buts des rappeurs.