200 Photos : Wally Seck en symbiose avec la Faramarène Family

C'est sur une esplanade du Cices noire de monde que s'est produit Wally Ballago Seck et le Raam Daan. Le prince des Faramareen qui fêtait son anniversaire, a convoyé son public sur l'esplanade du Cices dans un décor luxueux et des invités remarquables.D'hommes d'affaires à opérateurs économiques en passant par la jeunesse sénégalaise, Wally Ballago Seck a chauffé le Cices.Toutes les couches de la population s'étaient données rendez-vous au Cices pour célébrer Ballago-Fils qui a gratifié son public d'un répertoire de sons qui n'ont laissé personne insensible. Même les VIP qui étaient assis se sont finalement levés pour danser.Un spectacle extraordinaire salué par tous les fans du jeune Faramareen qui étaient sur Place et qui ont fini par déclarer Wally Ballago Seck "le roi du Mbalax"Dakaractu vous offre en plus du direct de l'événement, les images de la soirée d'anniversaire de Wally Ballago Seck...