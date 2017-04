« 2017, année de la Culture est une formidable occasion pour mieux positionner ce secteur », selon le ministre Mbagnick Ndiaye La décision du chef de l’Etat Macky Sall de déclarer "2017, année de la Culture", offre l’occasion de "positionner encore mieux la culture dans la vie nationale", a soutenu, mardi, à Dakar, le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye.

Cette décision constitue "une formidable opportunité pour positionner encore mieux la culture dans la vie nationale’’, a déclaré M. Ndiaye, invité d’une séance plénière de la deuxième session ordinaire du Conseil économique social et environnemental (CESE).



La célébration de 2017 comme ’’année de la Culture’’ devrait "aussi permettre de montrer que la culture porte et promeut les valeurs éthiques, la citoyenneté et la conscience nationale sans lesquelles tout effort de développement est voué à l’échec", a dit le ministre.



La famille de la culture "s’est mobilisée pour faire de 2017, année de la Culture, un événement majeur", a assuré le ministre de la Culture et de la Communication.



Selon Mbagnick Ndiaye, les pouvoirs publics sont par ailleurs, en train d’étudier la possibilité de mettre en œuvre, cette année, une vingtaine de recommandations formulées par les membres du Conseil économique social et environnemental, des mesures et orientations jugées innovantes pour la gestion et la valorisation des infrastructures et industries culturelles.



Dans le domaine des infrastructures par exemple, il s’agit notamment d’établir une cartographie complète des infrastructures culturelles au Sénégal, par région, département et commune, a indiqué Mbagnick Ndiaye.



Il annonce que "dans les jours à venir, pour ne pas dire les mois à venir", le chef de l’Etat Macky Sall "va recevoir l’ensemble des acteurs culturels", au sujet notamment de la célébration de l’année culturelle.



"Tous les acteurs culturels seront avec le chef de l’Etat. Ce sera un moment fort de rencontre entre le premier protecteur des Arts et Lettres et ceux-là même, qui sont chargés de véhiculer cette culture", a-t-il dit.



