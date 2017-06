21 objectifs aux futurs députés: El Hadji Diouf et Fata lancent le « Pacte citoyen »

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juin 2017 à 11:12

L’ancien international El Hadji Diouf et le rappeur Fata ont décidé de s’activer dans la citoyenneté. Ils viennent de lancer le « Pacte citoyen ». L’ancien numéro 11 des Lions, le rappeur et les membres fondateurs de ce Pacte ont listé 21 objectifs qui seront adressés aux futurs députés.

Il s’agit notamment de la limitation des mandats, l’organisation de la Can 2025 au Sénégal ou encore l’emploi des jeunes. Ainsi, ils comptent saisir les têtes de liste par courrier dans lequel les 21 objectifs prioritaire en question seront énumérés.

Le Pacte citoyen a pour objectif, soutient « Les Echos », de placer les enjeux du quotidien de sénégalais au cœur des débats politiques à venir. Il sera d’ailleurs organisé un concert à la place du Souvenir et « les tête de liste seront invités à sponsoriser le Pacte citoyen devant la population ».



source: Seneweb



