22 corps calcinés, 79 blessés, des pèlerins portés disparus …après 1986, 1991, 2010, c’est le quatrième incendie au Daaka de Médina Gounass

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2017 à 07:29 | | 0 commentaire(s)|

iGFM – (Dakar) Un violent incendie a fait rage au site du Daaka de Médina Gounass et a fait un bilan provisoire de 22 morts, 79 blessés, des centaines de pèlerins portés disparus et des dégâts matériels estimés à des milliards. Cet incendie dont on ignore l’origine, s’est déclaré ce mercredi 12 avril 2017, vers les coups de 15h 30mn. Pour rappelle, après 1986, 1991, 2010, c’est la quatrième fois que la Daaka de Médina Gounass, est frappé par un incendie.

Avec Jules Sall (correspondance)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook