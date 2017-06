23 juin 2016, le jour où Karim Wade est sorti de prison pour un "exil forcé" au Qatar

Le 23 juin est un symbolique pour l'histoire politique du Sénégal. C’est le jour anniversaire du « Mouvement du 23 juin ». La contestation populaire des forces vives de la nation contre le ticket présidentiel, de l’ancien président Abdoulaye Wade.



Cette date marque aussi la sortie de prison de prison du fils de ce dernier. Il y a un an, Karim Wade bénéfice d’une grâce présidentielle, après trois années passée derrière les barreaux pour enrichissement illicite. Le même jour, pour ne pas dire la même, accompagné de directeur de la prison,Mohamed Lamine Diop, ils partent au domicile de Me Madické Niang puis l’Aéroport Leopold Sédar Senghor.



Là, l’ancien célèbre détenu s’engouffre dans un jet privé dans lequel l’attendait le procureur général du Qatar, direction Doha, la capitale. Depuis ce jour, beaucoup d’eaux ont coulé sous les ponts à son sujet. Entre accusations d’un deal international, pour ne pas reprendre Idrissa Seck et exil forcé, comme le prétendent ses partisans, on aura tout entendu. Pendant ce temps, le principal concerné est resté muet.



Ni lui ni son père encore moins son avocat et confident, Me Madické Niang qui l’accompagné dans l’avion n’ont expliqué à l’opinion des réels motivations de son départ précipitée du Sénégal. Ce, au grand dam de ses partisans qui se battaient sur tous les fronts pour sa libération. Son retour au Sénégal pour participer aux élections à plusieurs fois a été annoncé par son entourage.



«Si je m’en tiens à ce qu’il m’avait dit personnellement ; Karim Wade devrait être au Sénégal dans la dernière 3 dernière trimestre qui nous séparent des Législatives », avait avancé Babacar Gaye, porte-parole du Pds à la RFM. « Karim sera dans les prochains jours, au Sénégal. Lui-même choisira le moment pour venir », avait confié Me Madické Niang à nos confrères de L’Observateur.



Avant eux, c’était le père. L’ancien président venu s’inscrire sur les listes électorales pour les législatives du 30 juillet, a confié à ses partisans et les journalistes devant l’Ambassade du Sénégal à Paris que se fils sera au rendez-vous à ces joutes. Mais toujours rien. Et aura appris que Karim Wade ne s’est pas inscrites sur les listes donc, déclaré forfait pour ce rendez-vous électoral.