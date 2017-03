25 évêques français auraient couvert des prêtres auteurs d'abus sexuels 339 victimes présumées d'abus sexuels par des prêtres ont été recensées par Mediapart, et le cardinal Barbarin aurait eu connaissance d'au moins cinq cas sans les dénoncer.

L'affaire est présentée comme un "Spotlight français". Vingt-cinq évêques français, dont cinq sont toujours en poste, ont couvert pendant des années 32 prêtres auteurs d'abus sexuels, qui ont laissé derrière eux 339 victimes présumées sans que la justice en soit informée, selon une enquête de Mediapart dévoilée lundi.

Le cardinal Barbarin mis en cause. Le cardinal Philippe Barbarin, visé par une enquête qui a été finalement classée sans suite en 2016 à Lyon, a eu connaissance de cinq cas de prêtres accusés d'abus sexuels, sans pour autant saisir la justice, ajoute lundi le site d'informations en ligne.

90 prêtres mutés. Pour leur permettre d'échapper aux autorités judiciaires ou éviter des scandales médiatiques, l'Église, depuis 1990, a déplacé plus de 90 prêtres impliqués dans des affaires de pédophilie, indique-t-il dans un autre volet réalisé avec Cash Investigation, émission qui sera diffusée mardi sur France 2. La Conférence des évêques de France explique de son côté lundi son refus de participer à l'émission par "les méthodes utilisées pour les interviews".

