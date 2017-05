25 sénégalais les plus riches : le classement

1-Layousse 400 milliards



Cimenteries-Ciments du Sahel et Ciments du Bénin, flotte de 1000 camions



2-Abdoulaye DIAO ITOC 390 milliards



iTOC, importations de pétrole et de gaz, ferme de 500 hectares à Pout, aviculture, banques



3-Alioune Sow 350 milliards



CSe, bâtiments et travaux publics, SdiH, immobilier



4-Choubassy et Frères



350 milliards Sebo, alcool et Sofiex, agroalimentaire



5-OMAIS et Frères 300 milliards



PATiSen,fabrication et distribution de produits alimentaires



6-MOUSTAPHA Ndiaye 300 milliards



etablissements Mandiaye ndiaye, importations de riz



7-Ameth Amar 250 milliards



nma, agrolaimentaire, actionnaires de Bnde, Total et Moulins Sentenac



8-Fares et Frères 200 milliards



SiAGrO, Kirene, Batimat, Kirene Mobile



9-Yerim Sow 200 milliards



Actionnaire de Teyliom, présent dans l’hotellerie, le BTP, l’agro-alimentaire et la finances, actionnaire de Bnde et de Bridge



10-Abdoulaye Dia 190 milliards



Senico, distribution alimentaire, BTP



11-Mar Thiam 190 milliards



Gertran, Btp, immobilier, environnement, gestion des déchets, usine de béton, présents en Côte d’iv., Congo,Tchad.



12-Kabirou Mbodj 180 milliards



WAri et Tigo 13 Abel Salam 180 milliards imprimerie La rochette et agro-alimentaire



14- LOUM Diagne 160 milliards



Hôtellerie



15-GANDHOUR et familles



160 milliards Parfumerie



16-NDIEGNE Fall 110 milliards



iris-numériques et impressions sécurisés, BTP 17 Mbacké Sèye



100 milliards Hydrocarbures et gaz



18-Mapapthé Ndiouck 90 milliards



Transports et carrières



19-RAHAL et famille 80 milliards



Hôtellerie-TerrOU Bi



20-Filfili et famille 80 milliards



Agroalimentaire



21-Bara Tall 70 milliards



Btp et agro alimentaire



22-Mbackiou Faye 70 milliards



immobilier et placement bancaires



23-Abdoulaye NDIAYE 70 milliards



Mines d’or en Zambie, immobilier



24-ARONA Dia 60 milliards



Pêche et immobilier



25-Babacar Ngom



60 milliards Sedima, BTP et actionnaire de banques



Source Le SOIR le quotidien numérique sénégalais Massene Diop

