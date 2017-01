25e Edition FESPACO au Burkina Faso, le Sénégal bien représenté à la "CAN" du cinéma Cinq films sénégalais seront en compétition officielle à la 25e édition du FESPACO (festival panafricain du cinéma et de l'audiovisuel de Ouagadougou). En plus du trio gagnant de 2013 (Alain Gomis, Moussa Touré et Ousmane William Mbaye). Il y a deux autres jeunes réalisateurs qui font leur entrée, Fatou Touré et Abdou Lahat Wone.



Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Janvier 2017 à 11:20

Le FESPACO qui va se dérouler dans la capitale burkinabé du 25 février au 5 mars prochain, est l'un sinon la plus grande compétition africaine du cinéma. Il est au septième art, ce que la Coupe d'Afrique des Nations est pour le football Pour la présente édition, le Sénégal sera bien représenté puisqu'il y aura le réalisateur Alain Gomis, le seul "Yennenga d'or" du Sénégal. en compagnie d'autres réalisateurs qui y défendront les couleurs du Sénégal. Son nouveau produit, "Félicité" figure dans la liste des 20 films sélectionnés pour la compétition officielle. Il n'est pas encore diffusé au Sénégal parce qu'il est aussi en compétition à la "Berlina", le festival du film qui se déroule en Allemagne tous les ans et qui reçoit des films qui viennent à peine de sortir. En outre, cette participation permettra à Alain Gomis et à son équipe de savoir à quoi prétendre au FESPACO. Un autre gagnant de l'édition 2013 qui sera à cette fête du cinéma, c'est bien Ousmane William Mbaye. Après "Président Dia", troisième meilleur documentaire en 2013, il va présenter cette fois-ci "Kemtiyu Seex Anta Diop, un film-documentaire qui revient sur la vie du parrain de l'université de Dakar. Le troisième membre du trio gagnant de la 23e édition est Moussa Touré. Il ne concourt pas cette année dans la catégorie long métrage-fiction mais plutôt dans celle documentaire avec "Bois d'ébène". C'est son dernier film qui était également en compétition aux journées cinématographiques de Carthage. Un autre film sénégalais en compétition, c'est "Tundu Wundu" une série télévisé réalisée par le jeune mais talentueux Abdou Lahad Wone. Enfin, "La Promesse" est l'autre film sénégalais qui sera en compétition et qui a gagné le plus prestigieux prix de "Clap ivoire" 2016 en plus de celui de la meilleure interprétation féminine. C'est un film réalisé par Fatou Touré qui a beaucoup misé sur la qualité technique. Le Sénégal est ainsi bien représenté à ce 25e FESPACO et a de bonnes chances de faire une belle moisson de prix.

source: enquête

