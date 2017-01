28e sommet de l’UA: le président Macky Sall quitte Dakar, ce vendredi 27 janvier dans la soirée, à destination d’Addis- Abeba

Le Président Macky Sall quitte Dakar, ce vendredi 27 janvier 2017 dans la soirée à destination d’Addis- Abeba (Ethiopie) où se tient les 30 et 31 janvier, la 28e session de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine, renseigne le document parvenu à la rédaction de Leral.net.



Le thème de ce sommet est : «Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse».



La succession de la sud- africaine Nkosazana Dlamini- Zuma à la tête de la présidence de la Commission de l’Union et la réintégration du Maroc dans l’organisation qu’il avait quittée en 1984 seront au cœur de ce 28e sommet.



L’autre enjeu de ce sommet, c’est la désignation du successeur du président du Tchad, Idriss Déby Itno à la présidence de l’Union.



Par ailleurs, le Chef de l’État présidera la réunion du Comité d’orientation du NEPAD dont il assure la présidence. Il aura en outre plusieurs rencontres bilatérales avant de regagner Dakar le 1er février 2017.



Landing DIEDHIOU, Leral.net