2AS pour le handling des avions à AIDB : Macky Sall enterre AHS et cède 33% du capital à SHS Aviation handling service (AHS) va mourir de sa belle mort avec l’ouverture de l’aéroport international de Diass, le 7 décembre prochain. Tout comme SHS bien que cette dernière va détenir des parts dans la future société de handling qui a été créée.

Macky Sall a, d’ailleurs anéanti les rumeurs distillées par certains sceptiques en adoptant lors de la dernière rencontre du Conseil des ministres le projet de décret portant ouverture à la circulation publique de AIDB.

Le chef de l’Etat ne s’est pas arrêté là et pour cause ! Libération indique qu’il a pris un décret portant création de Aide Service en abrégé 2AS qui sera chargée exclusivement du Handling des avions AIDB.

A la lecture du capital de la future société, on se rend compte que l’Etat a purement et simplement déci dé d’enterre AHS qui a été nationalisé après avoir été saisie sur Bibo Bourgi dans le cadre de la traque des biens mal acquis.

Le journal poursuit que l’Etat va détenir 34% du capital de 2AS à travers AIDB (17%). SHS de Ousmane Joe Diop qui s’active depuis des années dans le handling à l’aéroport international Léopold Sédar Senghor va « se fondre » dans 2AS tout en détenant 33% du capital là où la même part est réservée à Sa comprenant majoritairement les gestionnaires turcs de AIDB (Suma et Limak) mais aussi AIDB.

