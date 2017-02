2Face Idibia fait une annonce importante sur les réseaux sociaux

Le chanteur a annoncé dans une vidéo que, le lundi 6 février, il ferait une marche pacifique contre la crise économique qui sévit dans son pays le Nigéria. Ce message fort a été partagé en direct sur sa page Facebook et sur son compte Instagram avec les hashtags #wewillprotest #istandwithNigeria #istandwith2baba #OnevoiceNigeria.



Trop c’est trop pour le chanteur, en tant que porte-parole des citoyens, il explique qu’il y a un manque de nourriture, de transports, de médicaments et surtout un grand besoin d’électricité au Nigeria. Il parle également de la cherté de la vie. Il soutient ses propos en expliquant que les salaires ne changent pas mais il y a une grande inflation des prix de tous les produits. En effet, c’est le problème majeur qui touche tous les Africains.



Ces vidéos ont eu plus 200 000 vues. 2Face lance un appel à la création d’une plateforme de partage pour permettre à ses frères et sœurs de faire des témoignages sur leurs conditions de vie afin d’interpeller leur gouvernement.



Il demande donc à ses followers de s’exprimer sur les réseaux sociaux. Ainsi, il a annoncé qu’il serait présent ce lundi 6 Février à 8h00 au Stade National de Lagos pour une marche pacifique.



2Face Idibia explique également qu’en tant que chanteur international, il a la responsabilité d’éveiller les consciences et de s’adresser à ses fans. Il a donc lancé le mouvement #Istandfornigeria.





LARISSA K.AFRK.MAG