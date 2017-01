2e anniversaire de la Crei à Thies: Les jeunes "rewmistes" invités à "sauver" Idrissa Seck

Idrissa Seck est-il en difficulté à Thiès ? En tout cas selon les informations de Libération, les maires de trois communes d’arrondissement ont sonné l'alerte pour venir à son rescousse. Alioune Sow, Lamine Diallo et Pape Diop qui prenaient part à la célébration du 2e anniversaire du Cadre de réflexion pour élire Idrissa Seck ( Crei), ont invité leurs frères de parti à investir le terrain pour "sauver" le Idrissa Seck.



Depuis sa rupture d'avec la mouvance présidentielle, le parti au pouvoir multiplie les initiatives pour réduire l'électorat de l'ancien maire de Thiès, resté indéboulonnable face aux régimes de Diouf et de Wade. "Ce combat est plus que jamais nécessaire, car il s'agit de sauver un camarade de parti qui a tout donné à Thiès", a dit le maire Lamine Diallo. Ainsi, il mise sur l'inscription massive des militants sur les listes électorales, la mobilisation et la solidarité.