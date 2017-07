3 boissons qui font grossir du ventre Ce n'est pas parce qu'elles sont liquides que les boissons s'éliminent plus vite. Trois d'entre-elles sont particulièrement connues pour faire gonfler et grossir du ventre. Ce n'est pas la peine de se donner autant de mal pour garder la ligne si on ruine tout en quelques cocktails. Il est possible de se faire plaisir tout en restant mince, la règle numéro une est d'éviter d'abuser des trois types de boissons pièges qui vous feront déborder de votre bikini.

L'alcool est la star des cocktails au bord de la piscine. Mais non seulement, il est dangereux pour la santé, mais il l'est aussi pour vos poignées d'amour. "L'alcool contient beaucoup de sucre. Cela entraîne une augmentation de la glycémie qui, en excès, provoque une prise de poids", prévient Valérie Mery-Mandeville, diététicienne-nutritionniste. Certains d'entre eux comme la bière, sont remplis de dioxyde de carbone qui se diffuse dans l'organisme et provoque des ballonnements.



Ce composé organique qui fait gonfler le ventre est également présent dans les sodas. Ils sont d'autant plus à éviter car ils sont remplis de sucre ajoutés, qui entraînent un excès de graisses dans le corps. Ce dernier ne sachant plus quoi en faire, les stockent : c'est comme ça que se forment les fameux bourrelets et plus particulièrement, dans la sangle abdominale.



Si vous pensiez échapper aux calories en misant tout sur l'eau pétillante, mauvaise idée ! Même si c'est l'alternative la moins sucrée, l'eau gazeuse est faite de bulles qui entraîne des gonflements à l'intérieur du ventre, des ballonnements et des gaz. Pas vraiment la meilleure solution quand on veut de garder un ventre plat.

Comment préparer une détox water

Bien sûr, aucun aliment, ni aucune boisson n'est interdit, il faut juste faire attention à ne pas abuser des bonnes choses. Pour ceux et celles qui cherchent une alternative sucrée et fruitée pendant l'été, notre spécialiste conseille les détox water : "on fait infuser des morceaux de fruit et de légumes, c'est frais et en plus ça apporte des vitamines". Pas de panique, ces petites boissons sont très à la mode, on en sert aussi sur la terrasse de votre café préféré.

Une détox water citron-menthe:

Pour préparer votre "detox water", vous aurez besoin d'un récipient, d'eau filtrée et de rondelles de citron. Il suffit ensuite de mélanger le tout. Il est également possible d'ajouter des feuilles de menthe ou de basilic, ou bien d'autres fruits. Ce mélange se conserve au réfrigérateur pendant 24 h maximum.





